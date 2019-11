Do Veľkej Británie sa vrátili siroty zo Sýrie

Deti zo Sýrie prijali už aj iné krajiny vrátane Francúzska, Dánska, Nórska a Kazachstanu.

22. nov 2019 o 20:28 SITA

LONDÝN. Do Veľkej Británie sa vrátila skupina britských sirôt zo severovýchodnej Sýrie.

Deti sú prvými repatriovanými britskými občanmi z oblasti, ktorú svojho času kontrolovala extrémistická skupina Islamský štát. Informuje o tom spravodajský portál BBC.



Vyšší britský súd požiadal britské ministerstvo zahraničia o pomoc pri návrate detí.

Do Spojeného kráľovstva sa vrátili na žiadosť ich príbuzných a po tom, čo sa stali osobami pod dozorom súdu. Podľa sudcu to bola komplikovaná a náročná operácia.



Súd dostal informácie, že deti v piatok prišli do Londýna, mali dobrú náladu a stretli sa s členmi svojich rodín, s ktorými poraňajkovali.

Sudca Keehan uviedol, že deti sú už doma u svojich rodín, kde sa zdá, že sú aj za takýchto ťažkých okolností šťastné.

Islamský štát mal v minulosti pod kontrolou 88-tisíc kilometrov štvorcových územia v Sýrii a Iraku.

Osud zahraničných bojovníkov IS, ktorí sa v regióne zapojili do konfliktu, bol kľúčovou otázkou od porážky tejto extrémistickej skupiny v marci 2019.

Organizácia Spojených národov tvrdí, že by krajiny mali prevziať zodpovednosť za svojich občanov, pokiaľ ich nebudú v Sýrii stíhať v súlade s medzinárodnými štandardmi.

Spojené kráľovstvo sa však svojich občanov zo severovýchodnej Sýrie zdráhalo prijať späť.

Návrat sirôt do Británie prišiel po tom, čo sa vládla stretla s tlakom a výzvami za návrat všetkých britských detí, ktoré prežili pád Islamského štátu v Sýrii.

