Tusk je pre Bilčíka garantom udržania proeurópskej línie

Tusk bude pokračovať v budovaní európskeho projektu aj ako šéf EPP, verí europoslanec.

21. nov 2019 o 13:34 TASR

ZÁHREB. Donald Tusk bude pokračovať v budovaní európskeho projektu aj ako nový šéf Európskej ľudovej strany (EPP).

Uviedol to slovenský europoslanec Vladimír Bilčík, ktorý na dvojdňovom sneme ľudovcov v Záhrebe hlasoval v mene strany SPOLU-OD.

Tusk sa osvedčil v ťažkých časoch

Bilčík zvolenie Tuska na (zatiaľ) trojročné obdobie do vedenia EPP vníma s nádejou aj preto, že má nespochybniteľný politický kredit a skúsenosť dvojnásobného poľského premiéra a po dve volebné obdobia šéfoval Európskej rade v ťažkých časoch pre EÚ, keď bolo treba udržať jednotu Európanov počas migračnej krízy, rokovaní o brexite či zachovaní zahraničnej politiky Únie.

Tusk oficiálne preberie predsednícku funkciu 1. decembra.

"Darilo sa mu to a toto je niečo, čo považujem za veľké plus pre vedenie Európskej ľudovej strany. Potrebujeme udržať jednotu a jasnú proeurópsku líniu, ktorá bude vychádzať z hodnôt blízkych Tuskovi. Verím, že tak, ako pracoval v prospech európskeho projektu za ostatných 20 rokov v poľskej a európskej politike, tak to bude robiť aj tu," skonštatoval Bilčík.

Schopný udávať agendu

Tusk podľa jeho slov má za úlohu zaistiť, aby EPP v najbližších rokoch bola nielen najsilnejšou politickou stranou v Európe, ale aj tou silou, ktorá je schopná udávať agendu.

To sa týka nielen ochrany demokracie a mieru, čo bolo vždy silnou črtou ľudovcov, ale aj uchopenia nových výziev a problémov, ktorým čelí EÚ.

Týka sa to "zelených tém", ale i problémov, ktoré sa kopia za hranicami Európy a kde musí EÚ ukázať líderstvo v zahraničnej politike.

To znamená nielen otvorenosť smerom k rozširovaniu a aktívnu susedskú politiku, ale aj odhodlanie stanoviť jasné "červené línie" voči tým mocnostiam, ktoré chcú rozbiť európsku jednotu. Podľa Bilčíka tu môžeme hovoriť i o Ruskej federácii.

"Potrebujeme vybudovať aj širšie spojenectvá vo svete, kde sa spolieham na silnú transatlantickú väzbu, ktorá bola vždy dôležitá pre bezpečnosť Európy," spresnil europoslanec.

Ohlasy na zvolenie Tuska: Mikuláš Dzurinda: Ako predseda Európskej rady musel hľadať kompromisy a vyvažovať názory. Teraz môže konať slobodnejšie a agresívnejšie a vtláčať svoj politický a iný svetonázor. Poznám ho dlho na to, aby som mohol vyjadriť, že tie predpoklady má

Upozornil, že Tusk vo svojom stredajšom príhovore delegátom záhrebského zjazdu veľmi jasne povedal, že treba byť úprimný v politike a túto úprimnosť treba použiť aj pri diskusiách o témach, ktoré nie sú jednoduché.

Ďalšou veľkou výzvou je priviesť mladú generáciu do stredopravej rodiny politických strán a dokázať im, že EPP ponúka potrebné odpovede a má aj potrebnú silu a odhodlanie ich presadiť.

Bilčík pripomenul, že strana SPOLU-OD sa stala plnoprávnym členom EPP v septembri tohto roku a po prvý raz využila svoje hlasovacie práva.

Jej členovia prišli do Záhrebu v širšom zastúpení, aby využili sprievodné aktivity, a v snahe angažovať sa v širšej európskej politike nadviazali kontakty s ďalšími členskými stranami ľudovcov, ako aj so ženskou platformou či mládežníckou organizáciou EPP.