O členstve Fideszu vo frakcii ľudovcov sa rozhodne v januári

Strana maďarského premiéra Orbána má od 20. marca tohto roku pozastavené členstvo.

21. nov 2019 o 12:18 TASR

ZÁHREB. Novozvolený predseda Európskej ľudovej strany (EPP) Donald Tusk na prebiehajúcom dvojdňovom sneme ľudovcov v Záhrebe naznačil, že o členstve Fideszu - strany maďarského predsedu vlády Viktora Orbána - rozhodnú európski ľudovci začiatkom budúceho roka.

Orbán na snem neprišiel

Vládna strana maďarského premiéra Viktora Orbána má od 20. marca tohto roku pozastavené členstvo v EPP pre porušenie demokratických štandardov EÚ.

Jej predstavitelia nemôžu voliť ani byť volení do orgánov EPP. Na snem do Záhrebu nepricestovali a do chorvátskej metropoly neprišiel ani Viktor Orbán.

Tusk vo svojom prejave po vyhlásení výsledkov volieb, v ktorých bol jediným kandidátom, vyhlásil, že rozhodnutie o osude strany Fidesz sa prijme v januári budúceho roka po vnútrostraníckom vyšetrovaní EPP.

Ide o proces, ktorý má na starosti takzvaná Rada múdrych, pozostávajúca z belgického expremiéra Hermana Van Rompuya, bývalého šéfa europarlamentu Hansa-Gerta Pötteringa z Nemecka a bývalého rakúskeho kancelára Wolfganga Schüssela.

Rozhodnutiu budú predchádzať konzultácie

Tusk vo štvrtok spresnil, že trojčlenná Rada múdrych predloží hodnotiacu správu o možnom obnovení členstva Fideszu v EPP do konca tohto roka.

"Potom začnem intenzívne konzultácie a na konci januára budeme mať rozhodnutie," opísal situáciu.

Tusk však zároveň naznačil, že aj naďalej nesúhlasí s názormi Viktora Orbána na neliberálnu demokraciu.

"Môj názor je úplne jasný, keď som vyjadril svoj názor na neliberálnu demokraciu," uviedol Tusk s odkazom na maďarského premiéra, ktorý sa viackrát vyslovil proti liberalizmu a ktorý opakovane hovoril o koncepte neliberálnej demokracie.

"Musíme byť veľmi odhodlaní v boji proti tomuto druhu myšlienok," zdôraznil Tusk v Záhrebe.