Poľská vláda opäť prehrala, musí preskúmať nezávislosť súdu

Poľská vláda presadzuje spornú reformu justície.

19. nov 2019 o 14:22 Lukáš Onderčanin

BRUSEL, BRATISLAVA. Súdna reforma poľskej vlády čelí ďalším prekážkam. Súdny dvor EÚ v utorok rozhodol, že Poľsko musí preskúmať fungovanie novovytvoreného disciplinárneho senátu poľského najvyššieho súdu.

Súd pritom už v júni rozhodol o tom, že niektoré kroky poľskej vlády pri reforme súdnictva sú protiprávne. Vládna strana sa aj podľa kritikov snaží získať nad poľským súdnictvom kontrolu.

Hrozia im sankcie

Poľsko čelí kritike zo strany EÚ už od roku 2015, keď sa k moci dostala konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS) a hneď vymenila niekoľko sudcov na ústavnom súde.

“ Toto nie je reforma, ale kádrová výmena... Chcú mať svojich sudcov, aby ich nemal kto brzdiť. „ Malgorzata Gersdorfová, šéfka poľského najvyššieho súdu

V apríli 2018 začal platiť nový zákon, ktorý obmedzil maximálny vek sudcov najvyššieho súdu na 65 rokov.

PiS tvrdí, že najvyšší súd je „postkomunistická fosília“ a reforma má priniesť medzi sudcov nové tváre. Dôsledkom zákona by z najvyššieho súdu muselo odísť až 27 sudcov, pričom nových by nominovala súdna rada s prevažne straníckymi nominantmi.

Reformu napadol Súdny dvor EÚ už v júni, pretože porušovala únijné právo. Ak Varšava zákon postupne nezmení, hrozia jej sankcie. Niektorí vyhodení sudcovia mali možnosť vrátiť sa do funkcie, iní sa so štátom súdia.

Kádrová výmena

Nové rozhodnutie sa teraz týka aj disciplinárneho senátu na najvyššom súde. Práve ten rozhoduje o prípadoch sudcov, ktorí sa súdia kvôli predčasnému odchodu do dôchodku. O týchto otázkach by sa mala podľa súdu v Luxemburgu zaoberať nejaká nezávislejšia inštitúcia. Luxemburg navyše spochybňuje aj dosadzovanie sudcov do Súdnej rady.

Predsedníčka najvyššieho súdu Malgorzata Gersdorfová v rozhovore pre SME v októbri povedala, že sa obáva ďalších zmien, ak bude PiS s reformou pokračovať. „Reforma justície by to bola vtedy, keby sme zmenili právomoc súdov či procedúry, ktoré by prispeli k skráteniu súdnych procesov. Toto nie je reforma, ale kádrová výmena... Chcú mať svojich sudcov, aby ich nemal kto brzdiť,“ hovorí.

Strana Právo a spravodlivosť pritom opäť vyhrala októbrové parlamentné voľby, aj keď prišla o kontrolu nad senátom. V praxi to znamená, že nemôže presadzovať zákony v skrátenom konaní.

Politici vládnej strany tvrdia, že súdny dvor EÚ šikanuje Poľsko. Posledný prieskum agentúry IPSOS však ukazuje, že 58 percent opýtaných súhlasí s tým, že súdny dvor v Luxemburgu má právo zastaviť vládnu reformu, ak porušuje európske právo.