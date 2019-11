Babiš chválil Havla za odvahu a ďakoval všetkým, ktorí vyšli do ulíc

Český premiér tvrdí, že na členstvo v KSČ nie je hrdý.

17. nov 2019 o 16:33 SITA

PRAHA. Český premiér Andrej Babiš v prejave v pražskom Národnom múzeu poďakoval všetkým, ktorí mali 17. novembra 1989 odvahu vyjsť do ulíc a podieľať sa na udalostiach, ktoré viedli k pádu komunistického režimu.



"Vďaka vám, ktorí ste mali odvahu a vyšli ste 17. novembra 1989 z Albertova na Národnú triedu. Vďaka vám všetkým, študentom a hercom pražských divadiel, ktorí ste sa hneď 17. novembra v noci začali zaoberať brutálnym zásahom komunistickej bezpečnosti proti pokojnej demonštrácii," uviedol.

Český premiér zároveň pochválil všetkých, ktorí pracovali v iniciatívach, spolkoch, v disente a v exile.

"A najmä vám všetkým, ktorí ste založili Občianske fórum," povedal a pokračoval v ďakovaní všetkým, ktorí priviedli Českú republiku do NATO, do Európskej únie a potom aj do schengenského priestoru.

Babiš o členstve v KSČ

Babiš pritom v prejave pripomenul aj svoje členstvo v KSČ pred novembrom 1989.

"Nie som na to pyšný. Ako som mnohokrát povedal, nebol som v tom čase taký statočný a angažovaný ako Havel," skonštatoval s tým, že odvaha bývalého prezidenta bola obdivuhodná.



Český premiér označil novembrové udalosti za najvýznamnejšie v novodobej histórii Českej republiky. Najdôležitejšie podľa neho je udržať získanú slobodu pre budúce generácie.

Pellegrini spomínal na Havla aj Dubčeka

Na slávnostnom programe k 30. výročiu Nežnej revolúcie v Národnom múzeu sa spolu s Babišom zúčastnili aj premiéri Slovenska, Poľska, Maďarska a predseda Nemeckého spolkového snemu Wolfgang Schäuble.



Slovenský premiér Peter Pellegrini v prejave pripomenul Václava Havla a Alexandra Dubčeka ako kľúčové osobnosti prerodu z komunistického do demokratického režimu.



Potlačenie demonštrácie na Národnej triede pred 30 rokmi pripomenie o 17:11 zvonenie zvonov po celej krajine.

K akcii sa podľa Českého rozhlasu pridala aj väčšina rozhlasových staníc tým, že v rovnakom čase pustia pieseň Modlitba pro Martu.