Na základe nových dôkazov odložili v USA popravu Rodneyho Reeda

Päťdesiatjedenročný Reed už 21 rokov čaká na popravu za vraždu.

16. nov 2019 o 23:23 SITA

BRATISLAVA. Texaský súd odložil plánovanú popravu Rodneyho Reeda odsúdeného za vraždu v prípade, ktorý si v Spojených štátoch vyslúžil obrovský záujem verejnosti. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Päťdesiatjedenročný Reed už 21 rokov čaká na popravu za vraždu z roku 1996 a zomrieť mal 20. novembra po podaní smrtiacej injekcie. Tvrdí však, že je nevinný a podľa jeho právnikov to potvrdzujú aj nové dôkazy. Petíciu za jeho omilostenie podpísalo viac ako 2,9 milióna ľudí a podporu mu vyjadrili aj celebrity ako Kim Kardashian West, Rihanna alebo Gigi Hadid.

Reeda odsúdili za vraždu 19-ročnej Stacey Stites, ktorú našli zaškrtenú jej vlastným opaskom po tom, ako 23. apríla 1996 neprišla do práce. Vyšetrovatelia následne našli v jej vagíne veľmi malé množstvo spermatických buniek, celkovo tri. Tie pochádzali od mladého Afroameričana Rodneyho Reeda, ktorého DNA mala polícia v zázname, pretože ho vyšetrovali v súvislosti s iným prípadom sexuálneho napadnutia, no oslobodili ho. On to zdôvodňoval tým, že mali so Stacey tajný milostný vzťah.

Vražednú zbraň pritom vyšetrovatelia vôbec netestovali na stopy DNA a v aute obete, ktoré našli počas pátrania opustené, neboli Reedove odtlačky. Celý prípad teda postavili len na nájdených spermatických bunkách. Obvinený tvrdil, že mal so Stacey sex deň pred jej smrťou, no podľa expertov obžaloby to nemohla byť pravda, pretože spermie v jej tele nemohli prežiť tak dlho. Na základe toho tvrdili, že ju zrejme krátko pred smrťou znásilnil, a biela porota už nič viac nepotrebovala.

Reedovi právnici bojovali, aby sa im to podarilo zmeniť a predložili nové dôkazy. Jednou z oblastí, na ktoré sa sústredili, boli aj tvrdenia forenzných expertov z procesu, pričom jeden z nich, doktor Roberto Bayardo im poskytol prísažné vyhlásenie, v ktorom priznal, že dnes už vie, že spermie môžu zostať nedotknuté aj niekoľko dní po smrti.

Stacey bola v čase svojej smrti zasnúbená s bielym bývalým policajtom Jimmym Fennellom. Podľa svedkov sa jej však partner zvykol vyhrážať. Podľa istej ženy vraj Fennell tvrdil, že priateľku uškrtí, ak ho podvedie, a poisťovací agent si zase spomína, ako sa jej vyhrážal, že ju zabije, ak ju nachytá. Ďalšie svedectvo pochádza od bývalého policajta, ktorý vraj počul Fennella ako pri pohľade na jej telo počas pohrebu skonštatoval, že dostala, čo si zaslúžila.

Jimmy Fennell medzičasom strávil niekoľko rokov vo väzení za únos a sexuálne napadnutie inej ženy. Prepustili ho v roku 2018 a práve jeden z jeho bývalých spoluväzňov, líder gangu bielych rasistov vo väzení Arthur Snow, je jedným z nových svedkov. Fennell mu vraj povedal, že snúbenica mu za chrbtom spávala s černochom a on ju preto musel zabiť.

Fennellov právny zástupca Bob Phillips sa vyjadril, že na tomto tvrdení nie je ani zrnko pravdy a pre CBS Austin povedal, že Arthur Snow je zločinec, ktorý si chce zachrániť vlastnú kožu. Ďalší svedkovia sú podľa neho smiešni a pýta sa, prečo s výpoveďami čakali tak dlho. Trvá aj na tom, že nie je pravda, že by Stacey Stites a Rodney Reed mali aféru.

Najvyšší odvolací súd v Texase Reedov prípad vrátil súdu v Bastrop County, kde sa konal pôvodný proces a ten by teraz mal preskúmať Reedove tvrdenia o nevine a tiež o tom, že prokuratúra zadržiavala dôkazy a poskytla súdu falošné svedectvá.