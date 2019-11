Postavila sa Babišovi: Premiér a prezident už nie sú morálne autority

Rozhovor s Janou Filipovou.

16. nov 2019 o 20:17 Matúš Krčmárik

V sobotu bola JANA FILIPOVÁ zo západočeskej obci Koloveč jednou z viac ako dvesto tisíc ľudí, ktorí prišli do Prahy na Letnú, aby protestovali proti premiérovi Andrejovi Babišovi. Postavila sa mu aj osobne.

Keď premiér pred rokom a pol hovoril o zaplatených demoštrantoch, žalovala ho za poškodzovanie dobrého mena. Súd rozhodol, že Babiš sa musí ospravedlniť, on sa voči verdiktu odvolal. V rozhovore z Letenskej pláne hovorí Filipová aj o tom, prečo má zmysel demonštrovať a dokedy bude na podobné akcie chodiť.

Aká bola cesta z Koloveče do Prahy?

Dobrá, zaplnili sme celý autobus a všetko bolo v poriadku.

Kto sú ľudia, ktorí sa v slnečnú sobotu vydajú na trojhodinovú cestu do Prahy?

Ľudia, ktorým nie je jedno, čo sa v tejto krajine deje. Ktorí majú názor, že prezident a premiér tejto krajiny nerobia to, čo by mali robiť, že prestali byť morálnou autoritou a sú pre túto krajinu problémom. Ľudia, ktorí namiesto toho, aby išli v sobotu na chalupu, prídu do Prahy a ukážu svoj nesúhlas.

Veľa sa hovorí o tom, že tieto postoje sú výrazné v Prahe, ale vidiek je inde. Vy ste z vidieku, ste tam v tomto postoji osamotená?

Bohužiaľ, som jedna z mála. Stretávam sa s ľuďmi, ktorí celkom nevedia, akým premiérom je Babiš. Rozhodne netvrdím, že sú to hlúpi ľudia, ale sú slabo informovaní, pričom som presvedčená, že Babišovi voliči sú takisto slušní a pracovití.

Ako ste sa dostali z postoja, že nevolíte Babiša, k tomu, že ho žalujete na súde?

Babiš v júni minulého roka klamal, že demonštranti proti nemu sú platení, bola som medzi nimi. Začalo mi potom chodiť mnoho reakcií od známych aj neznámych ľudí, ktorí sa na to pýtali. Prišli urážky a obviňovanie a povedala som si, že toto nemôžem nechať len tak. Slovám premiéra veria ľudia oveľa viac ako pri iných ľudoch. Musíme nastaviť určite mantinely, aby sa toto nedialo.