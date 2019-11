Nór odsúdený v Rusku za špionáž je zatiaľ v Litve

Berg uviedol, že sa nachádza na bezpečnom mieste.

16. nov 2019 o 19:12 TASR

OSLO. Nórsky občan Frode Berg, odsúdený v Rusku za špionáž a prepustený na slobodu v rámci výmeny špiónov medzi Ruskom a Litvou, sa momentálne nachádza "na bezpečnom mieste v Litve". Informovala o tom v sobotu litovská rozhlasová stanica LRT.

V súlade s uzavretou dohodou bolo v piatok oslobodených päť odsúdených špiónov: Litva odovzdala Rusku dvoch ruských občanov, zatiaľ čo Rusko prepustilo Berga spolu s dvoma Litovčanmi.

Berga, bývalého úradníka nórskej pohraničnej služby, zatkla ruská tajná služba FSB v decembri roku 2017 v Moskve. V apríli roku 2019 bol odsúdený na 14 rokov väzenia za špionáž, ktorej sa dopustil, keď údajne zhromažďoval informácie o ruských jadrových ponorkách.

Vo videu zdieľanom v piatok večer na sociálnej sieti Facebook jeho právnikom Brynjulfom Risnesom hovoril Berg o tom, ako sa mu uľavilo, že výmenou odsúdených špiónov sa preňho i jeho rodinu skončilo "utrpenie" súvisiace s jeho zadržaním, odsúdením a väznením v Rusku.

"Po dvoch rokoch väzenia v Lefortove (vyšetrovacom väzení v Moskve) som konečne mimo Ruska," uviedol Berg.

Priznal, že "to bolo ťažké a čakanie bolo dlhé. Dva roky v ruskom väzení boli pre mňa, ako aj pre moju rodinu, ťažké."

Nór uviedol, že momentálne sa nachádza na bezpečnom mieste v Litve, kde chce "pobudnúť osamote, dať sa dokopy," aby sa v najbližších dňoch mohol stretnúť so svojou rodinou.

Berg osobitne vyjadril svoju vďačnosť litovskému prezidentovi Gitanasovi Nausédovi, ktorý sa podľa neho zasadil za to, aby sa aj naňho vzťahovala dohoda o výmene špiónov medzi Ruskom a Litvou.

Nórska ministerka zahraničných vecí Ine Eriksen Söreideová v piatok uviedla, že Berg sa môže do Nórska vrátiť kedykoľvek. Dodala, že Nórsko je ochotné pomôcť mu pri návrate do vlasti. Premiérka Erna Solbergová zasa vyhlásila, že Berg sa domov vráti tak skoro, ako to len bude možné.