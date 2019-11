Katalánskych politikov predvolal súd v Bruseli

Na Puiga, Comína a Puigdemonta vv Španielsku vydali medzinárodný zatykač.

BRUSEL. Troch bývalých katalánskych separatistických politikov Lluísa Puiga, Toniho Comína a Carlesa Puigdemonta, ktorí žijú v exile v Belgicku, predvolali na 16. decembra pred bruselský súd.

Na všetkých troch politikov bol v Španielsku vydaný medzinárodný zatykač.

Do decembrového pojednávania súd preskúma platnosť európskych zatýkacích rozkazov vydaných španielskymi súdmi, ako aj riziko porušenia základných ľudských práv v prípade, ak by Belgicko trojicu Kataláncov vydalo na trestné stíhanie do Španielska.

V Belgicku našli útočisko v októbri 2017, krátko po protiprávnom referende o vyhlásení nezávislosti Katalánska.

Všetci traja trvajú na tom, že sa v Španielsku nedopustili žiadneho trestného činu. Poukazujú tiež na nejasnosti v texte španielskych zatykačov.

Toni Comín a Carles Puigdemont boli v májových eurovoľbách zvolení za poslancov Európskeho parlamentu, Madrid však dočasne zablokoval možnosť výkonu ich mandátu europoslancov.

Trojicu politikov už belgické súdy vypočuli a umožnili im za stanovených podmienok zostať na slobode.

Musia mať trvalé bydlisko v Belgicku, odpovedať na predvolania belgických súdov a nesmú opustiť krajinu bez súhlasu vyšetrujúceho sudcu.