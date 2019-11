Minister obrany USA žiadal v Južnej Kórei vyššie platby za prítomnosť armády

Esper neoznámil žiadne nové obmedzenia vojenských manévrov.

15. nov 2019 o 13:10 TASR

SOUL. Minister obrany USA Mark Esper naliehal v piatok na Južnú Kóreu, aby platila viac za rozmiestnenie amerických vojakov na svojom území.

Vyzval tiež Soul, aby udržal v platnosti dohodu s Tokiom o výmene spravodajských informácií, informovala agentúra Reuters.

Esper počas návštevy v Soule uviedol, že USA aj Južná Kórea by mali byť flexibilná, čo sa týka ich spoločných vojenských cvičení, aby podporili diplomatické snahy zamerané na ukončenie jadrového programu Severnej Kórey.

Neoznámil však žiadne nové obmedzenia vojenských manévrov, ktoré Pchjongjang dlhodobo ostro kritizuje.

Súvisiaci článok KĽDR žiada od Soulu demoláciu stavieb v letovisku, postaví si vlastné Čítajte

Južná Kórea je podľa Espera "bohatou krajinou" a k dohode, na základe ktorej by Soul platil viac za rozmiestnenie amerických vojakov, by malo dôjsť do konca tohto roku.

Agentúra AP pripomína, že suma, ktorú Južná Kórea platí za prítomnosť približne 28.000 amerických vojakov, sa už viackrát zmenila. Tento rok to je takmer miliarda dolárov (906,7 mil. eur).

Podľa správ juhokórejských médií teraz administratíva prezidenta Donalda Trumpa požaduje päťnásobné zvýšenie juhokórejských príspevkov na približne 4,7 miliardy dolárov (4,2 mld. eur) pre rok 2020.

Juhokórejské ministerstvo uviedlo, že je pripravené zaplatiť "primeranú a rozumnú" sumu.