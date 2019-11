Šéfredaktor Respektu: Zemanova lož o Peroutkovi bola z tých najnechutnejších

Rozhovor s Erikom Taberym.

15. nov 2019 o 20:22 Matúš Krčmárik

Aký bol váš prvý kontakt s Respektom?

Mám 42 rokov, keď vznikal Respekt, mal som dvanásť. Naša rodina sa vždy zaujímala o politiku, Respekt som si tak všimol veľmi skoro. Už vtedy som vedel, že chcem byť novinárom, na strednej škole som mal sen, že budem pracovať v Respekte. Ten magazín bol úplne iný ako ostatné.

V čom?

V médiách bolo na začiatku 90. rokov vidno očarenie z novej slobody, boli tak často provládne. Respekt bol jediný, ktorý sa púšťal aj do kritiky. Opisoval, ako sa z politikov stávajú papaláši. Veľmi skoro sa tak začali komplikovať vzťahy, politici boli zrazu v šoku, že dostávajú nepríjemné otázky.

Dalo sa vtedy v médiách fungovať kriticky?

Nie. Stará generácia novinárov odišla a nastúpili mladí novinári, ktorí boli nadšení aj z toho, že Václav Klaus hovorí po anglicky. To stačilo, aby mali novinári pocit, že je asi múdry.

Ako vznikal Respekt?

Na začiatku bol samizdatový kultúrny časopis Revolver Revue. Potom si v júni 1989 jeho autori povedali, že je čas na profesionálny politický týždenník. Vznikol Sport, názov je trochu iróniou. Už prvé čísla vyzerali ako súčasné magazíny, s komentármi, reportážami, s informáciámi. Ďalšou vecou je, že už vtedy mali náklad okolo dvoch tisíc, čo znamená, že to bol najmasovejší samizdat v Česku.

Angažoval sa tam Václav Havel?

S Havlom tam bol rozhovor. V magazíne pracovali ľudia z jeho okolia, ale išlo o mladšiu generáciu. Pozerali sa kriticky na ľudí z roku 1968, chceli to robiť po svojom. Texty boli oveľa kritickejšie, nemali snahu pohladiť spoločnosť a niekomu nadbiehať.

Čo bolo ďalej?

Už 18. novembra 1989 sa redakcia stretla a povedala si, že teraz bude dôležité ponúkať informácie, že sa láme situácia. Potom 21. novembra vyšiel prvý Informačný servis, vychádzal nepravidelne, niekedy aj dvakrát za deň, rozsah sa menil podľa toho, či bolo o čom písať.

Kto to platil?

Takmer nikto. Oni prišli napríklad do budovy, kde bola kopírka a zabrali ju. Vtedy sa to neriešilo. Potom niekto zo Západu priniesol staré počítače a kopírky, pričom redaktori niekedy ani nevedeli, kto to poslal.

Kedy vznikol Respekt v súčasnej podobe?

Ako týždenník v marci 1990. Prvé čísla mali ešte v hlavičke nápis Informačný servis.

Prečo ten názov?

Je to pekné slovo. Snažili sa získať si rešpekt, ale zároveň rešpektovali pravidlá novej doby.

Kedy ste vy prišli do Respektu?