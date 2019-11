V Austrálii platí varovanie pred vyšším rizikom nových požiarov

V štáte Nový Južný Wales spálil zhruba 300 domov a milión hektárov pôdy.

15. nov 2019 o 10:50 SITA

BRATISLAVA. Masívne lesné požiare v Austrálii na budúci týždeň opäť podľa všetkého zosilnejú.

Tvrdia to tamojšie úrady s tým, že oheň viac rozdúcha vlna horúceho počasia, ktorá by sa podľa predpovedí mala prehnať krajinou. Cez víkend by mali teploty na západe Austrálie presiahnuť 40 stupňov Celzia.

Oheň si dosial vyžiadal štyri obete. V štáte Nový Južný Wales spálil zhruba 300 domov a milión hektárov pôdy.

Hoci sú v piatok podmienky lepšie, austrálski hasiči bojujú v štátoch Nový Južný Wales a Queensland so zhruba 120 požiarmi.

Predpovede na najbližšie mesiace nie sú priaznivé, nedostatočný dážď by podľa zástupcov hasičov mohol spôsobiť, že by požiare mohli horieť týždne alebo dokonca až niekoľko mesiacov.

Úrady v Queenslande predpokladajú, že v dôsledku silného vetra, vysokých teplôt i búrok na budúci týždeň vzniknú v štáte nové požiare.

Hovorca queenslandských hasičských a záchranných služieb Kevin Reading pre britskú BBC uviedol, že hasiči plánujú bojovať s požiarmi až do januára, než začnú podľa predpovedí lejaky. Podobne sa vyjadrujú aj úrady v Novom Južnom Walese.