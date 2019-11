Boeing spoločnosti Qantas absolvoval rekordný let

Qantas sa naposledy pokúsila o priamy let z Londýna do Sydney v roku 1989.

15. nov 2019 o 10:00 SITA

BRATISLAVA. Austrálske aerolínie Qantas v piatok dokončili svoj priamy let z Londýna do Sydney.

Testovací let trval 19 hodín a 19 minút a prekonal vzdialenosť 17 800 kilometrov. Stal sa tak najdlhším komerčným letom, a to z hľadiska vzdialenosti i trvania, uviedli agentúra AP a webstránka televízie CNN.

Najnovším letom aerolínie prekonali vlaňajší rekord spoločnosti Singapore Airlines z New Yorku do Singapuru a aj svoj vlastný z minulého mesiaca, keď testovali priamy let New York - Sydney.

Oba testovacie lety sú súčasťou projektu Sunrise, prostredníctvom ktorého chce Qantas do roku 2022 zaviesť obojsmerné lety na trasách zo Sydney do Londýna a New Yorku.

Spoločnosť let testovala s novým lietadlom Boeing 787-9 Dreamliner. Na jeho palube bolo zhruba 50 ľudí, ktorí mali na sebe monitory na sledovanie spánku, pohybu, konzumácie jedla a využitia zábavných prostriedkov počas letu.

Dáta zo skúšobných letov zbierajú výskumníci z Charles Perkins Centre pri University of Sydney, ktorí skúmajú, ako ultradlhé lety ovplyvňujú zdravie, telo a pohodu človeka.

Tím z Monash University v Melbourne zase analyzuje, ako takéto lety ovplyvňujú pilotov a posádku. Pred, počas a po lete monitorovali ich úrovne melatonínu - hormónu, ktorý ovplyvňuje spánkové cykly.

Qantas sa naposledy pokúsila o priamy let z Londýna do Sydney v roku 1989. Vtedy lietadlo Boeing 747, ktorý nemal takmer žiadne vnútorné zariadenie a len 23 ľudí na palube, letelo z jedného mesta do druhého 20 hodín a 9 minút.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky televízie CNN.