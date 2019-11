Humanitárnu pomoc potrebuje 11 miliónov Sýrčanov

Dostáva sa v priemere iba ku 5,6 miliónu osôb, tvrdí OSN.

15. nov 2019 o 9:44 SITA

NEW YORK. Vyše 11 miliónov ľudí v Sýrii potrebuje humanitárnu pomoc, čo je viac než polovica tamojšej odhadovanej populácie.

Organizácia Spojených národov (OSN) a ďalšie organizácie ju však mesačne vedia dodať v priemere iba 5,6 miliónu osôb, informoval šéf Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Mark Lowcock.

Lowcock vo štvrtok Bezpečnostnej rade OSN povedal, že na severe Sýrie podporuje medzinárodné spoločenstvo prostredníctvo cezhraničných dodávok pomoci štyri milióny ľudí vrátane 2,7 milióna na severovýchode, kde má poslednú významnejšiu baštu opozícia.

Rezolúcia umožňujúca tieto dodávky však vyprší v decembri a Lowcock preto zdôraznil, že jej obnovenie je "nevyhnutné", pretože "k cezhraničnej operácii neexistuje alternatíva".

Minulý rok sa pri schvaľovaní rezolúcie Rusko a Čína zdržali hlasovania. Lowcock varoval, že ukončenie cezhraničnej operácie by okamžite pripravilo milióny civilistov o humanitárnu pomoc, čo by viedlo k “rapídnemu nárastu hladu a chorôb" i úteku z oblasti. Súčasná kríza by sa tým ešte viac zhoršila.