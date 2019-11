Demonštrácie v Čile pokračovali aj napriek ústupkom vlády

Čile otriasajú najhoršie občianske nepokoje za celé desaťročia.

15. nov 2019 o 6:47 TASR

SANTIAGO. V Čile pokračovali vo štvrtok protivládne demonštrácie. Došlo k nim aj napriek tomu, že vláda v snahe ukončiť už takmer mesiac trvajúce nepokoje, súhlasila s rozsiahlymi ústupkami vrátane zmeny ústavy.

S odvolaním sa na správy spravodajskej stanice 24 Horas o tom informovala agentúra DPA.

Súvisiaci článok Začalo sa to preskakovaním turniketov, teraz v Čile horia ulice Čítajte

Zatiaľ čo v hlavnom meste Santiago mali protestné akcie charakter prevažne pokojných pochodov, v meste Valparaíso museli bezpečnostné zložky pristúpiť k použitiu slovotvorného plynu po tom, ako ich napadli demonštranti ozbrojení palicami a kameňmi.

Čile otriasli v uplynulých dňoch najhoršie občianske nepokoje za celé desaťročia. Pôvodne študentský protest proti zvýšeniu cien cestovných lístkov v metre sa rýchlo vymkol spod kontroly a demonštrácie prerástli do násilia, ktoré si vyžiadalo viac ako 20 obetí na životoch.

Prezident Sebastián Piňera v reakcii na nepokoje súhlasil nielen s odvolaním tohto nepopulárneho opatrenia, ale aj so zvýšením minimálnej mzdy a dôchodkov, ako aj vyššími daňami pre bohatých.

Vláda taktiež sľúbila, že vypracuje novú ústavu, ktorá nahradí súčasnú, pochádzajúcu ešte z éry diktatúry Augusta Pinocheta.

Vo štvrtok sa však vláda nedokázala s opozíciou dohodnúť na tom, ako by mal vyzerať mechanizmus, na základe ktorého by mala byť nová ústava vypracovaná.

Nezhody panujú okrem iného aj v otázke, či by mali občania mať právo do tohto procesu priamo zasahovať a ak áno, do akej miery.