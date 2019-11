Dobré ráno: Keď ženy utekajú od mafiánskych manželov

Vincenza Rando v rámci organizácie Libera pomáha talianskym ženám.

13. nov 2019 o 0:00 Nikola Bajánová, Ján Krempaský

Mafia by bez nich neexistovala. No niektoré, ak nie aj mnohé z nich, by najradšej existovali bez mafie.

Reč je o manželkách, sestrách, matkách či dcérach talianskych mafiánov, ktoré sa do štruktúr organizovaného zločinu buď narodili, alebo doslova na príkaz vydali, a teraz sa z nich snažia dostať bez toho, aby prišli o život alebo ohrozili blízkych.

V snahe oslobodiť sa im pomáha organizácia Libera a advokátka Vincenza Rando, ktorá tento týždeň navštívila Slovensko.

Rozprával sa s ňou reportér denníka SME Ján Krempaský, ktorý o ženách mafiánov, ako aj talianskej mafii hovoril viac aj v Dobrom ráne.

Lea Garofalo sa rozhodla, že opustí manžela, ktorý bol členom talianskej mafie ´Ndrangheta. Chcela lepší život pre seba a svoju dcéru. Po úteku ju však zavraždili členovia tejto organizovanej skupiny a jej príbeh, ako aj boj s mafiou ilustruje článok v magazíne The New Yorker The Women Who Took On The Mafia.

