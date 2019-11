Erdogan pohrozil Únii prepustením väzňov z Islamského štátu

Európske štáty by mali podľa Erdogana prehodnotiť svoj postoj k Ankare.

12. nov 2019 o 11:49 SITA

ANKARA. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan varoval štáty Európskej únie (EÚ), že by jeho krajina mohla prepustiť všetkých väzňov z teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorých zadržiava, a poslať ich do Európy.

Reagoval tak na európske sankcie voči Turecku za vrty pri Cypre.

V utorok pred svojím odchodom do Spojených štátov Erdogan vyhlásil, že Ankara bude naďalej posielať zahraničných bojovníkov IS do ich vlastí, a to aj napriek tomu, že ich odmietnu prijať.

"Mali by ste prehodnotiť svoj postoj k Turecku, ktoré vo väzeniach zadržiava a v Sýrii kontroluje tak veľa členov IS," vyjadril sa turecký prezident.

EÚ v pondelok predstavila systém, na základe ktorého môže uvaliť sankcie na Turecko pre jeho nepovolené vrty na ťažbu plynu v Stredozemnom mori pri cyperskom pobreží.