Mala som podkopať Trumpa, hovorí bývalá diplomatka. Impeachment prirovnala k trestu smrti

Na Trumpovom telefonáte do Kyjeva nevidí nič zlé.

11. nov 2019 o 16:41 Nina Sobotovičová

WASHINGTON, BRATISLAVA. Dnes už ani jeden z nich v administratíve prezidenta Donald Trumpa nie je. Kým v nej však boli, bývalý šéf štábu Bieleho domu John Kelly a exminister zahraničných vecí Rex Tilleerson údajne tlačili na bývalú americkú diplomatku, aby Trumpa neposlúchala. Aspoň nie vo všetkom.

Chceli, aby som podkopala autoritu prezidenta Trumpa, tvrdí Nikki Haleyová, bývalá americká veľvyslankyňa pri OSN vo svojej novej knihe.

Haleyová: Mali mu to povedať, alebo odísť

Haleyová dodáva, že Kelly s Tillersonom ju presviedčali, že sa len snažia chrániť krajinu.

"Boli to vraj ich rozhodnutia, nie prezidentove, ktoré boli v najlepšom záujme Ameriky," opisuje Haleyová vo svojej knihe Pri všetkej úcte (With all due respect) svoj kontakt s Kellym a Tillersonom.