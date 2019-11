Čo podľa volieb trápi Španielsko? Katalánci a opustené deti

Volili štvrtýkrát za štyri roky.

11. nov 2019 o 10:36 Matúš Krčmárik

MADRID, BRATISLAVA. Sú mladí a znudení. Posedávajú na lavičkách pred svojimi dočasnými domovmi, bundy majú úplne zapnuté, v novembrovom Madride im je zima.

Takto opisoval ešte minulý týždeň v čase vrcholiacej kampane hlavnú hrozbu pre španielsku spoločnosť Santiago Abascal, líder krajne pravicovej strany Vox.

Na druhej strane sú preňho Španieli - obyčajní ľudia. Podľa neho si musia dávať pozor pred mládežníkmi, ktorí sa dostali do krajiny často bez dokladov a bez rodičov. Centrá pre deti na úteku známe ako menas sa stali v posledných dňoch kampane hlavnou témou Voxu, opisuje Guardian.

Taktika, ktorá vyšla

"Žijem v robotníckej štvrti Madridu, v Hortaleze," povedal v televíznej diskusii Abascal. "Vždy, keď som na ulici a som v okolí menas, narazím na ženy, ktoré mi hovoria, ako ich policajti varovali, aby radšej na ulici nenosili šperky, a na matky, ktoré sa boja o svoje dcéry, keď sa vracajú domov neskôr. Boja sa, že ich napadnú."

Krajným pravičiarom ich taktika vyšla. Španielsko v nedeľu zažilo štvrté parlamentné voľby za štyri roky a Vox má po nich 52 poslancov, čo je viac ako dvojnásobok oproti pôvodným 24, ktorých získal v aprílových voľbách.

Nový španielsky parlament Španielsky Kongres má 350 poslancov. Na zisk väčšiny treba 176 poslancov .

. Socialisti - 120 kresiel.

- 120 kresiel. Ľudová strana - 88 kresiel.

- 88 kresiel. Vox - 52 kresiel.

- 52 kresiel. Podemos - 42 kresiel.

- 42 kresiel. Katalánska republikánska ľavica - 13 kresiel.​​​​

- 13 kresiel.​​​​ Ciudadanos - 10 kresiel.

- 10 kresiel. Zvyšok majú menšie strany.

Vládni socialisti na čele s premiérom Pedrom Sánchezom síce znovu vyhrali, stratili však troch poslancov a rovnako ako doteraz nemajú väčšinu.

Na jej dosiahnutie by sa museli spojiť s druhou Ľudovou stranou, no Španielsko nemá skúsenosti so širokými koalíciami a očakávajú sa tak mesiace rokovaní.

Teraz sú však výnimočné časy. Ešte do apríla bolo Španielsko jednou z posledných európskych krajín, kde sa v posledných desaťročiach nedostala do parlamentu krajná pravica. Po úspechu Voxu to už neplatí.