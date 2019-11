Pre požiare vyhlásila Austrália stav núdze v štáte, v ktorom sa nachádza Sydney

Plamene v posledných mesiacoch pohltili plochu väčšiu ako Kosovo.

11. nov 2019 o 6:59 TASR

SYDNEY. Austrálsky štát Nový Južný Wales (NSW), kde sa nachádza aj najľudnatejšie mesto krajiny Sydney, vyhlásil v pondelok v súvislosti s očakávanými katastrofickými požiarmi stav núdze, ktorý bude platiť sedem dní.

Oznámila to premiérka Gladys Berejiklianová.

Jedny z najničivejších požiarov

"Náš štát zasiahli jedny z najničivejších požiarov, aké sme kedy videli. Traja ľudia prišli o život a zničených bolo viac ako 150 budov," uviedla Berejiklianová podľa televízie ABC.

Vyhlásiť stav núdze sa rozhodla kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam - horúčavám a silnému vetru -, ktoré sa predpokladajú tento týždeň, najmä v utorok.

Núdzový stav dáva miestnemu hasičskému zboru (Rural Fire Service, RFS) mimoriadne právomoci vrátane koordinácie evakuácií, rozšíreného prístupu k vládnym zdrojom, presmerovania dopravy či zastavenia dodávok plynu, elektrickej energie, ropy a vody.

Zatiaľ posledný stav núdze v Novom Južnom Walese bol vyhlásený počas požiarov v pohorí Blue Mountains v roku 2013.

Plamene pohltili plochu väčšiu ako Kosovo

Podľa RFS plamene v posledných niekoľkých mesiacoch pohltili zhruba 11-tisíc štvorcových kilometrov, čo je plocha väčšia ako Jamajka alebo Kosovo.

Viac ako polovica zo 60 požiarov je stále mimo kontroly.

Mnoho požiarov horí od októbra, čo je podľa Paula Reada, odborníka z Monash University, oveľa skôr ako obvykle a situácia sa bude s blížiacim sa letom zhoršovať.

V Austrálii trvá leto od decembra do februára, od marca do mája je jeseň, od júna do augusta je zima a od septembra do novembra je jar.