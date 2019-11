Bangladéšske úrady nariadili pre cyklón evakuáciu viac ako milióna ľudí

Cyklón by mal zasiahnuť južné pobrežie Bangladéša okolo polnoci.

9. nov 2019 o 16:43 SITA

DHÁKA. Bangladéšske úrady nariadili evakuáciu státisícov ľudí pre blížiaci sa silný cyklón Bulbul.

Viac ako 300-tisíc ľudí už opustilo svoje domovy a presunulo sa na bezpečnejšie miesta, pričom do večera by tak malo podľa očakávaní urobiť ešte do 1,8 milióna obyvateľov, uviedol tajomník ministra pre zvládanie katastrof Enamur Rahman.

Pri evakuácii obyvateľov pomáha úradom viac ako 50-tisíc dobrovoľníkov a miestnych predstaviteľov.

Cyklón Bulbul, ktorý sprevádza vietor s rýchlosťou 74 kilometrov za hodinu a v nárazoch až do 150 kilometrov za hodinu, by mal zasiahnuť južné pobrežie Bangladéša okolo polnoci.

Vplyv tropickej búrky bol podľa zástupkyne riaditeľa bangladéšskeho meteorologického ústavu Ayeshe Khatun citeľný už podvečer, keď v regióne začalo pršať.

Meteorologický ústav v Dháke vydal pred cyklónom najvyššiu búrkovú výstrahu a ako uviedol, najhoršie zasiahnutý bude pravdepodobne región Khulaná.

Do pobrežných oblastí prinesie Bulbul podľa meteorológov aj vyšší príliv a to zhruba až o dva metre nad normálne hodnoty.



Televízia Independent informovala, že pre núdzové prípady majú námorníctvo a pobrežná stráž v pohotovosti niekoľko lodí.

Do soboty rána v Bangladéši pripravili úrady viac ako 5 000 evakuačných centier. Ako útočiská sa ponúkli aj školy a mešity.



Predpokladá sa, že cyklón zasiahne aj časti severovýchodnej Indie, kde úrady tiež už prijali preventívne opatrenia.