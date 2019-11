Lesné požiare v Austrálii si vyžiadali dve obete

Nezvestných je sedem ľudí.

9. nov 2019 o 6:25 TASR

CANBERRA. Lesné požiare, ktoré vyčíňajú na východnom pobreží Austrálie zasiahnutom suchom, si vyžiadali dve obete na životoch.

Ďalších najmenej sedem ľudí je nezvestných. Zranených bolo doteraz viac ako 30 ľudí. Oheň zničil vyše 100 domov. Podľa agentúry AP o tom v sobotu informovali miestne úrady.

Za vypuknutím rozsiahlych požiarov je dlhotrvajúce sucho, silný vietor, nízka vlhkosť vzduchu a vysoké teploty.

Lesné, respektíve stepné požiare sú v Austrálii bežným javom, avšak krajina sa pripravuje na rušnú sezónu požiarov s rekordnými teplotami predpovedanými pre letné mesiace.

V Austrálii sú ročné obdobia v opačnom čase ako na severnej pologuli - leto trvá od decembra do februára; od marca do mája je jeseň; od júna do augusta je zima a od septembra do novembra je jar.