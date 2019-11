Vraj pôsobia príliš chladne. Japonské firmy zakazujú ženám okuliare

Žiadna z firiem nezakazuje okuliare mužom.

8. nov 2019 o 21:50 SITA

BRATISLAVA. Viacero japonských spoločností zakazuje ženám-zamestnankyniam nosiť v práci okuliare. Informuje o tom BBC.

V posledných dňoch na tieto praktiky upozornilo viacero japonských médií a táto záležitosť sa stáva v krajine veľkou témou.

Médiá spomínajú napríklad prípad obchodného reťazca, ktorý oznámil svojim zamestnankyniam, že nemôžu nosiť pred zákazníkmi okuliare preto, lebo v nich údajne "pôsobia príliš chladne".

Ako v piatok informovala japonská Nippon TV, spoločnosti používajú pre zákaz okuliarov tie najrôznejšie odôvodnenia, napríklad letecká spoločnosť argumentuje bezpečnostnými dôvodmi, a kozmetická firma uvádza, že cez okuliare nie je ženám poriadne vidno mejkap.



Zaujímavé je najmä to, že žiadna z týchto firiem nezakazuje okuliare mužom.



"Tie dôvody, prečo by ženy nemali nosiť okuliare, naozaj nedávajú zmysel. Je to len o rodových rolách, a je to dosť diskriminujúce," cituje britská BBC profesorku sociológie z Kjóta Kumiko Nemoto.