Klinická smrť NATO? Spojencov hnevá Trump aj Macron

Aliancii berie dôveryhodnosť aj Trump.

8. nov 2019 o 19:55 Lukáš Onderčanin

PARÍŽ, BRATISLAVA. Rozdelil ich prístup k vojne v Iraku aj vyhrážky niektorých členov o odchode. Za sedemdesiat rokov sa základy Severoatlantickej aliancie (NATO) viackrát zatriasli.

Vojenské spojenectvo však pred troma rokmi však spochybňovať americký prezident Donald Trump. Európskych členov kritika NATO prekvapila aj vystrašila. Teraz aj francúzsky prezident Emmanuel Macron spochybňuje, či NATO vôbec ešte funguje. Spolu s krízou v Sýrii môžu problémy ešte viac naštrbiť dôveru v Alianciu.

Škodia imidžu?

Francúzsky prezident Macron počas rozhovoru pre magazín Economist vyzval Európu, aby sa zobudila a kritizoval aj Spojené štáty, že sa ostatným otočili chrbtom. No keď sa ho reportéri pýtali, či verí v efektivitu článku 5, ktorý garantuje vojenskú pomoc v prípade napadnutia členského štátu NATO, prezident odpovedal: „Neviem. Čo bude článok 5 znamenať zajtra?“

Pred troma rokmi podobné pochybnosti vyslovil ešte vtedajší kandidát na amerického prezidenta Donald Trump. V deň, keď prijal republikánsku nomináciu, povedal, že ak by Rusko napadlo členský štát NATO, Američania by mu automaticky neprišli na pomoc. Pomohol by, len ak by si tieto národy „splnili záväzky voči nám“.