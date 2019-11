Chorvátsko by podľa Human Rights Watch nemalo byť súčasťou schengenu

8. nov 2019 o 13:50 SITA

ZÁHREB. Chorvátsko by nemalo mať možnosť stať sa súčasťou schengenského priestoru. Tvrdí to ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW), podľa ktorej je to preto, ako sa správa k migrantom prichádzajúcim do krajiny zo susednej Bosny a Hercegoviny.



Vo svojej správe zverejnenej v piatok skritizovala Európsku komisiu (EK) za to, že sa minulý mesiac vyjadrila, že je Chorvátsko pripravené pridať sa k schengenu.

Návraty žiadateľov o azyl

"Chorvátske nezákonné a násilné rýchle návraty žiadateľov o azyl a migrantov by mali diskvalifikovať jeho vstup do schengenského priestoru," vyhlásila výskumníčka HRW pre východnú Európu a Balkán Lydia Gall.

Odporúčanie EK podľa HRW "vysiela správu, že závažné porušenia ľudských práv nie sú prekážkou na vstup do schengenu".

Európska únia by však mala namiesto "odmeňovania Chorvátska" prešetriť správy o tomto porušovaní.



HRW tvrdí, že zdokumentovala "rýchle hromadné vyhosťovanie" migrantov z Chorvátska do Bosny a Hercegoviny a Srbska od roku 2016. Nešetrila kritikou voči chorvátskym policajtom za to, že "bijú ľudí päsťami, kopú ich a nútia ich bežať uličkami medzi radmi policajtov", pričom násilie je namierené aj na ženy a deti.

Obvinenia odmieta

"Na rozdiel od legálnych deportácií sa migranti nevracajú na miesta vstupu do krajiny, ale nechávajú ich v odľahlých pohraničných oblastiach. Občas sú nútení prekročiť mrznúce potoky," uvádza Human Rights Watch.



Chorvátsko zatiaľ na správu Human Rights Watch nereagovalo. Záhreb však opakovane popiera obvinenia z týrania zo strany migrantov a ľudskoprávnych skupín.



Chorvátsko sa pridalo k Európskej únii v roku 2013. Vstup do schengenského priestoru mu musia schváliť všetky členské krajiny.