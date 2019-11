Dubčeka si uctili v Prahe aj na mieste nehody pri Humpolci

Dubček podľahol zraneniam po autonehode v roku 1992.

7. nov 2019 o 22:33 TASR

PRAHA. Pamiatku Alexandra Dubčeka ako tváre udalostí novembra 1989, ale aj osobnosti Pražskej jari si vo štvrtok uctili účastníci spomienkových podujatí na Václavskom námestí v Prahe a pri pamätníku na 88. kilometri diaľnice D1 pri meste Humpolec.

Práve na tomto mieste mal Dubček v septembri 1992 autonehodu, ktorej následkom krátko nato, 7. novembra, podľahol v pražskej nemocnici.

TASR o tom informoval predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský.

"Bol najznámejším Slovákom v zahraničí," povedal pri pamätníku neďaleko Humpolca veľvyslanec SR v Prahe Peter Weiss.

Dodal, že ak by Dubček nezomrel, stal by sa s vysokou pravdepodobnosťou prvým slovenským prezidentom. "To, čo je pre Čechov Václav Havel, je pre Slovákov Alexander Dubček," zhrnul Weiss, ktorého s Dubčekom spájalo aj osobné priateľstvo.

"Práve on bol po novembri 1989 pre ľudí vo svete zárukou zmeny v Československu, k jeho návratu do politiky nám všade v zahraničí gratulovali," uviedol Vladimír Skalský a vyzdvihol aj Dubčekovu ľudskosť, ktorá bola podľa neho jasne zrozumiteľná pre všetkých.

Význam Dubčeka pre spoločné dejiny Čechov a Slovákov zdôraznili aj hajtman kraja Vysočina Jiří Běhounek a starosta Humpolca Karel Kratochvíl.

Súčasťou spomienky pri Humpolci bolo aj položenie vencov k pamätníku.

Spomienkovému aktu na diaľnici D1 predchádzalo položenie kvetov k pamätnej tabuli Alexandra Dubčeka na sídle bývalého Federálneho zhromaždenia v Prahe, ktoré v súčasnosti slúži ako nová budova českého Národného múzea.

Kytice k tabuli položili slovenský veľvyslanec Weiss, podpredseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Vojtech Filip a predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský. Neskôr sa k nim pripojili aj predseda Senátu Jaroslav Kubera a generálny riaditeľ českého Národného múzea Michal Lukeš.