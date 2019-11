Pomáha ženám, ktoré utiekli od mafiánov. Niektoré aj zabili, spomína

BRATISLAVA. Vincenza Rando (61) je advokátka zo severotalianskej Modeny. V rámci organizácie Libera (Slobodná) pomáha ženám, ktoré utiekli od svojich manželov mafiánov. Je to sieť asociácií, ktoré nebojujú len proti mafiám, ale aj za sociálnu spravodlivosť. Organizáciu v roku 1995 založil katolícky kňaz Luigi Ciotti.

Advokátka poskytla denníku SME rozhovor pri príležitosti Prvej medzinárodnej konferencie proti mafiám na Slovensku, ktorá sa bude konať na začiatku budúceho týždňa v Trnave.

Jej hlavnou organizátorkou je talianska investigatívna novinárka Maria Grazia Mazzola z talianskej verejnoprávnej televízie RAI. Na Slovensku sa preslávila svojimi reportážami o prepojení našich politických špičiek s ´Ndranghetou cez mafiána Antonina Vadalu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Talianska novinárka: Kuciakova práca spálila milióny eur špinavých peňazí Čítajte

Venujete sa pomoci matkám a ich deťom, ktoré utiekli od svojich manželov mafiánov. Prečo to robíte?

V mafii sú ženy, z ktorých niektoré majú moc, iné nie. V istom momente sa chcú od nej oddeliť, pretože žijú v cynickom a násilníckom prostredí. Vidia, že ich deti sú vychovávané v duchu mafiánskych zvyklostí. Znamená to, že sa učia strieľať či dílovať drogy.

Myslím si, že v momente, keď sa tieto ženy rozhodnú oddeliť od tohto sveta, im treba podať pomocnú ruku. Takýmto spôsobom dochádza aj k oslabeniu mafie. Pretože pre mafie, špeciálne pre ´Ndranghetu, sú ženy tie, ktoré posilňujú ich mafiánsku štruktúru.

Odchod ženy znamená aj oslabenie postavenia dotknutého mafiána, pretože ho neopúšťa ako manžela, ale ako člena mafiánskej organizácie, ktorej je súčasťou.

Aké sú hlavné dôvody, pre ktoré tieto ženy opúšťajú svojich manželov?

Mnohé z nich sú vo väzení a preto museli doma nechať svoje deti. Vo väzení sú preto, že sa dopustili zločinov. Uvedomujú si to, trpia pre to a z lásky k svojim deťom, ktoré nevidia rásť, nechcú, aby pokračovali v takom živote ako doteraz.

Považovali ho síce za normálny, ale aj vďaka internetu zistili, že existuje aj iný život a svet ako ten ich. Ich svet je zredukovaný na ich rodinné domy, v ktorých žijú, a na ich rodiny. Je to svet, v ktorom nepoznajú, čo to je ísť do kina alebo do divadla. Chcú byť ženami, ktoré majú aj vlastný život.

“ Poznám príbeh jednej ženy, ktorá mala románik s iným mužom. Zabil ju za to jej vlastný syn. Pretože v ich mafiánskej kultúre nie je možné, aby sa stalo, že keď to nespravil otec, tak to neurobí ani jeho syn. Zásada je totiž jasná: nesmieš zradiť. „ Vincenza Rando, advokátka

Znamená to, že tieto ženy sú vo svete, v ktorom žijú, akoby do určitej miery otrokyne?

V klasickom zmysle slova ako my vnímame otrokyne, nie. Lebo koniec koncov sú to ženy, ktoré majú veľa peňazí. Majú možnosť kúpiť si veci, ktoré veľa stoja. Niektoré z nich boli veľmi mocné a stali sa z nich mafiánske šéfky. Ale napriek tomu sa tieto ženy nachádzajú v psychologickom otroctve.

Nie sú to ženy, ktoré by boli so svojimi manželmi z lásky. Lebo si ich nezobrali preto, že by ich mali radi, ale preto, že rodina im povedala, že si zoberieš tohto. V takejto situácii je pre nich veľmi nebezpečné, ak by sa ako vydaté zaľúbili do niekoho iného. V takom prípade ich zabijú.

Máme viac žien, ktoré podviedli svojich manželov. Poznám príbeh jednej ženy, ktorá mala románik s iným mužom. Zabil ju za to jej vlastný syn. Pretože v ich mafiánskej kultúre nie je možné, aby sa stalo, že keď to nespravil otec, tak to neurobí ani jeho syn. Zásada je totiž jasná: nesmieš zradiť.

Nemajú tieto ženy strach utiecť od svojich manželov, keďže vo svete, v ktorom žijú, panujú silné pokrvné zväzky?

Majú absolútny strach. Preto sa ich snaží naša organizácia ochraňovať. Práve v utorok som podpísala dohodu s tromi ministrami. Snažíme sa urobiť zákon, ktorý by pomohol ochrániť tieto ženy. Mnohé by chceli zmeniť svoju identitu.

Musíte si totiž uvedomiť, že ide o ženy, ktoré zanechali celý svoj svet, v ktorom doteraz žili - napríklad svojich rodičov. Pre takúto ženu v tomto momente akoby neexistoval iný život, lebo stratila úplne všetko.

V Taliansku máme zákon, ktorý hovorí o spolupráci justičných orgánov so svedkami. Ak do tohto programu tieto ženy vstúpia, sú chránené štátom. V Kalábrii sa stali prípady, v ktorých mafia zavraždila ženy, ktoré prehovorili o mafiánskych praktikách. Napríklad jedna z nich udala celú svoju rodinu a zabili ju aj po desiatich rokoch, odkedy prehovorila. Mafia má veľmi dlhú pamäť a tieto ženy vedia, že sú stále v nebezpečenstve.

K akej mafii najčastejšie patria ženy, ktoré utekajú?

Väčšina z nich, až 90 percent, patrí k ´Ndranghete. Ale niektoré z nich sú aj z Camorry.

Stalo sa niekedy, že nejaký manžel vystopoval svoju manželku s deťmi a urobil im zle?