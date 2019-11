Donald Tusk nebude kandidovať na prezidenta Poľska

Kandidát vládnej strany Právo a spravodlivosť Andrzej Duda sa bude uchádzať o znovuzvolenie.

5. nov 2019 o 21:26 SITA

VARŠAVA. Bývalý poľský premiér a súčasný predseda Európskej rady Donald Tusk, ktorý bude v jednej z dvoch najdôležitejších funkcií v rámci Európskej únie už len do konca novembra, sa v budúcoročných voľbách nebude uchádzať o funkciu poľského prezidenta.

Oznámil to v utorok v rozhovore pre poľské médiá. Mnohí Poliaci si práve s jeho prípadnou kandidatúrou spájali nádej, že sa aspoň v prezidentských voľbách, ktoré sa budú konať na jar budúceho roka, podarí poraziť súčasného prezidenta Andrzeja Dudu, ktorý je kandidátom vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) a ktorý sa bude uchádzať o znovuzvolenie.

Práve PiS už päť rokov suverénne dominuje poľskej politike, zatiaľ čo Tuskova pôvodná politická strana, Občianska platforma (PO), od jeho odchodu do Bruselu naopak viacmenej živorí. Pred nedávnymi októbrovými parlamentnými voľbami sa spojila do Občianskej koalície (KO) spolu s Nowoczesnou a Zelenými, napriek tomu však táto koalícia získala len 27,4 percenta hlasov v porovnaní so ziskom 43,6 percenta, na ktorý dosiahla PiS.