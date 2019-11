Trump junior vydal provokatívnu knihu, obhajuje v nej otca

Trumpov syn naznačil, že by v budúcnosti sám mohol kandidovať na prezidenta.

5. nov 2019 o 21:17 TASR

NEW YORK. Najstarší syn prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa vydal v utorok provokatívnu knihu, v ktorej obhajuje svojho otca a kritizuje americkú ľavicu.

Publikácia s názvom "Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence US" prichádza v čase, keď Donald Trump mladší (41) pripúšťa, že mu "zachutila politika" a do budúcnosti nevylučuje ani kandidatúru do najvyššieho voleného úradu.

Prezidentov syn sa v knihe urputne zastáva svojho otca, pričom ostro kritizuje mainstreamové médiá a jeho politických oponentov vrátane Hillary Clintonovej, informuje tlačová agentúra AFP.

Trump Jr. venoval toto 300-stranové dielo "poľutovaniahodným", čo je jasná narážka na výraz, ktorý používala Clintonová na opis Trumpových stúpencov počas prezidentskej predvolebnej kampane v roku 2016.

Kniha sa rýchlo dostala na tretie miesto rebríčka najpredávanejších knižných titulov internetového obchodu Amazon.com po tom, ako prezident v pondelok na Twitteri vyzval svojich 66,5 milióna followerov, aby si objednali výtlačok literárnej prvotiny jeho syna.

"Skvelá nová kniha, ktorú vrelo odporúčam VŠETKÝM na prečítanie," zatvítoval šéf Bieleho domu.

Kandidovať by mohol aj Trump junior

Trump mladší, ktorý je podľa AFP známy svojimi prudkými útokmi na tradičné americké médiá vrátane denníkov The New York Times a The Washington Post, obviňuje sociálne siete zo snahy obmedzovať jeho osobu, ako aj ďalších konzervatívcov.

"Tieto tieňové zákazy predstavujú úplné potláčanie slobody prejavu. Takto to už nemôže pokračovať," píše Trump Jr. vo svojej knihe, cieliac na platformy ako Facebook, Instagram či Twitter.

Napriek tomu, že za najpolitickejšiu z Trumpových štyroch dospelých detí je považovaná Ivanka Trumpová, ktorá v Bielom dome pôsobí ako poradkyňa, Donald Trump mladší v utorok naznačil, že ho v budúcnosti zláka i prezidentská kandidatúra.

"Nič nevylučujem. Práve teraz sa mi páči prebiehajúca kampaň. Naozaj prežívam časť tohto zápasu," povedal v rozhovore pre stanicu CBS.

"Triggered" vychádza v tradičnom konzervatívnom vydavateľstve Center Street-Hachette Book Group.

Samotný prezident Donald Trump je autorom viacerých knižných publikácií, z ktorých najznámejšou je "The Art of the Deal" (Umenie obchodu) z roku 1987 a ktorá sa stala sa bestsellerom.