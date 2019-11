Trump oslabil dohodu o klíme. Tlačí aj na guvernérov

Trump decimuje americké snahy o ochranu klímy.

5. nov 2019 o 19:11 Lukáš Onderčanin

WASHINGTON, BRATISLAVA. Na septembrovom klimatickom summite OSN hovorila o boji proti klimatickým zmenám švédska aktivistka Greta Thunbergová, nemecká kancelárka Angela Merkelová, indický premiér Narenda Modi aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Napriek tomu, že sa rokovalo v New Yorku len pár ulíc od mrakodrapu Trump Tower, americký prezident Donald Trump na summite nevystúpil.

Vypočul si dvoch rečníkov a po pätnástich minútach odišiel. Novinárom sa však snažil vysvetliť, že klimatické zmeny berie vážne.

„Naozaj verím v čistý vzduch a čistú vodu. Všetky krajiny by sa mali spojiť a spraviť to pre seba. Je to veľmi, veľmi dôležité,“ reagoval pre rádio C-SPAN.

V utorok Spojené štáty začali rok trvajúci proces odstúpenia od Parížskej klimatickej dohody, ktorá členské krajiny zaväzuje k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Klimatológovia sa obávajú, že boj za zníženie emisií bude bez Američanov oveľa ťažší.

Oslabená dohoda

Po mesiacoch rokovaní sa v decembri 2015 podarilo v Paríži schváliť dohodu, s ktorou súhlasilo až 195 krajín sveta a ktorú podporovali dokonca aj niektoré ropné spoločnosti a priemyselné konglomeráty.

Američania v dohode napríklad sľúbili, že do roku 2025 znížia emisie CO2 o 26 až 28 percent v porovnaní s úrovňou v roku 2005.