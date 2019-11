Český europoslanec Peksa opustil vedenie Pirátov

Zámer opustiť stranícke vedenie avizoval už skôr pre animozity s Michálkom.

5. nov 2019 o 13:54 TASR

PRAHA. Český europoslanec Mikuláš Peksa sa v utorok s okamžitou platnosťou vzdal postu podpredsedu Českej pirátskej strany (Piráti).

Svoj zámer opustiť stranícke vedenie avizoval už skôr pre animozity s Jakubom Michálkom, ktorý kreslo vo vedení strany, naopak, obhájil.

Informovala o tom Česká televízia (ČT).

O Michálkovej politickej budúcnosti Piráti hlasovali v pondelok; podnetom bol príspevok vedúcej oddelenia ľudských zdrojov Pirátov Jany Koláříkovej na straníckom fóre, ktorá minulý týždeň hovorila o politikovom arogantnom konaní a psychickom šikanovaní podriadených.

Michálek uviedol, že nikoho nešikanoval, ale má vysoké nároky na výkon ľudí. V hlasovaní straníkov si funkciu vo vedení Pirátov udržal. Peksa pritom vopred ohlásil, že rezignuje na funkciu podpredsedu, ak ním Michálek zostane - a svoj krok teraz oznámil na straníckom fóre.

"Vzhľadom na rozhodnutie celoštátneho fóra a skutočnosti, že som bol v nedeľu zvolený za predsedu Európskej pirátskej strany, necítim potrebu čakanie predlžovať, a týmto sa s okamžitou platnosťou vzdávam funkcie podpredsedu Českej pirátskej strany," vyhlásil Peksa.

Už v pondelok večer, keď bolo zrejmé, že Michálek zostáva podpredsedom strany, poznamenal, že "sa dokázal obhájiť".

Peksa pritom odmietol, že by sa strana dostávala do krízy. "V médiách sa v posledných týždňoch objavilo množstvo špekulácií, že sa Piráti štiepia. Je to nezmysel. Problémy, ktoré máme, si musíme vyriešiť medzi sebou. Verím, že nadchádzajúce januárové celoštátne fórum zvolí nové republikové predsedníctvo," povedal. Michálek už skôr uviedol, že sa v januári nebude o post vo vedení strany uchádzať, približuje ČT.