Strany sľubujú v prípade víťazstva koniec brexitového chaosu

Rozchádzajú sa však v tom, ako to plánujú dosiahnuť.

5. nov 2019 o 13:22 SITA

LONDÝN. Všetky hlavné britské politické strany sľubujú voličom koniec ťahaníc okolo brexitu, pokiaľ zvíťazia v decembrových predčasných parlamentných voľbách. Rozchádzajú sa však v tom, ako to plánujú dosiahnuť.



Premiér Boris Johnson tvrdí, že pokiaľ vyhrá jeho Konzervatívna strana, ratifikuje svoju dohodu vyrokovanú s Európskou úniou (EÚ) a Británia blok opustí do 31. januára.

Hlavná opozičná Labouristická strana je presvedčená, že dokáže ukončiť dlhodobú neistotu okolo brexitu do šiestich mesiacov. Podľa nej je to dostatok času na vyrokovanie novej dohody s EÚ a uskutočnenie referenda o tom, či odísť s touto dohodou, alebo ostať v únii. Líder labouristov Jeremy Corbyn však nepovedal, ktorú z týchto možností by v referende podporil.

Liberálni demokrati, ktorí štartujú svoju predvolebnú kampaň v utorok, sľubujú úplné zrušenie brexitu.



Predčasné parlamentné voľby sa v Británii uskutočnia 12. decembra. Bojovať sa pritom bude o všetkých 650 kresiel Dolnej snemovne britského parlamentu.