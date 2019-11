Demonštranti kradnú Macronove portréty, boj proti klimatickej kríze podľa nich len predstiera

Za touto originálnou rebéliou stoja ekologickí aktivisti.

4. nov 2019 o 0:14 SITA

LYON. Vo Francúzsku je v posledných mesiacoch v kurze nová móda: Kradnúť portréty prezidenta Emmanuela Macrona zavesené na úradoch a vo verejných budovách.

Podľa francúzskych médií zmizli už z budov radníc najmenej 130 francúzskych miest a obcí. Za touto originálnou rebéliou stoja ekologickí aktivisti, ktorí takto vyjadrujú svoj názor na Macrona a jeho politiku v oblasti životného prostredia.

Ako zhodne uvádzajú, Macron sa síce pasuje do roly veľkého bojovníka proti klimatickej kríze, v skutočnosti však o tomto probléme najmä reční a reálne politické kroky v tomto smere nemá za sebou takmer žiadne.



Macron zatiaľ preukázal slabý zmysel pre humor a hnutie, pre ktorého členov je jeho portrét vzácnou trofejou, pravidelne kritizuje. Koncom septembra dokonca francúzskym klimatickým aktivistom odkázal, že namiesto toho, aby demonštrovali proti nemu, by mali ísť radšej protestovať do Poľska, ktoré sa odmieta zbaviť závislosti na uhlí.



Viacerí majitelia Macronových portrétov sa stretli v auguste v Biarritzi počas rokovania skupiny G7 a zarámované podobizne francúzskeho prezidenta držali dole hlavou. To malo podľa nich symbolizovať, že Macronova klimatická politika je úplne opačná, než akú naša planéta potrebuje.



Hnutie "zlodejov" prezidentových obrazov je tvrdým orieškom aj pre francúzske súdy, ktoré často nevedia, ako sa k tejto činnosti postaviť. Podľa niektorých právnikov ide o takzvanú "skupinovú krádež", za čo hrozí niekoľkoročné väzenie.



Žiadny súd zatiaľ tak ďaleko nezašiel, a väčšina sudcov sa rozhoduje medzi tým, či "páchateľom" udelí pokutu, alebo ich oslobodí.



Prvý verdikt v takomto prípade prišiel zo súdu v Bourg-en-Bresse, kde súdili skupinu šiestich klimatických aktivistov. Piatich z nich oslobodili, šiestemu udelili pokutu 250 eur, keďže už bol v minulosti trestaný.



Najväčšie sympatie k ekologickému hnutiu zatiaľ preukázal súd v Lyone, ktorý začiatkom septembra dvoch "zlodejov" Macronových obrazov oslobodil v plnom rozsahu a uviedol, že mali pre svoj čin "legitímny dôvod".



"Berúc do úvahy nedostatočné dodržiavanie vlastných klimatických záväzkov zo strany štátu, možnosť verejného vyjadrovania názorov občanov nemôže byť v demokratickej krajine obmedzená len na hlasovanie vo voľbách," uvádza sa v rozsudku lyonského súdu.



Menšie pochopenie pre aktivity francúzskych ochranárov mal parížsky súd, ktorý koncom septembra odsúdil ôsmich vlastníkov Macronových portrétov k 500-eurovým pokutám, a konštatoval, že "nie je jasné, ako odstraňovanie portrétov uchráni ľudstvo pred ekologickou katastrofou".