Premiér Johnson ľutuje, že sa mu nepodarilo splniť brexitové sľuby

Ak dostanete ten správny parlament, všetko je možné, tvrdí Johnson.

3. nov 2019 o 15:08 TASR

LONDÝN. Britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi je veľmi ľúto, že sa mu nepodarilo splniť sľub a jeho krajina neopustila EÚ do 31. októbra.

Povedal to v nedeľu v rozhovore pre spravodajskú televíziu Sky News.

Správny parlament

Johnson tiež pripustil, že nevylučuje predĺženie tzv. prechodného obdobia, ktoré nastane po tom, čo Británia odíde z EÚ a malo by trvať najmenej do decembra 2020. Britský premiér však zároveň podotkol, že nevidí "absolútne žiadny dôvod", prečo by Británia mala toto implementačné obdobie, keď sa bude riadiť zákonmi EÚ, predlžovať.

"Ak dostanete ten správny parlament, všetko je možné," povedal pre Sky News Johnson pred blížiacimi sa predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 12. decembra.

Dodal, že brexitová dohoda, ktorú jeho vláda uzavrela s Bruselom, bola "pripravená na vloženie do rúry", ale poslanci Dolnej snemovne parlamentu ju odmietli schváliť. Britský premiér zároveň v súvislosti s brexitom varoval pred "otravnou a zdĺhavou traumou" v prípade, že by vo voľbách zvíťazila opozičná Labouristická strana.

Dosť dobrá dohoda

Johnsonova kritika labouristov prišla po tom, čo ich líder Jeremy Corbyn povedal, že v prípade volebného víťazstva by Labouristická strana vypísala ďalšie referendum o vystúpení Británie z EÚ, ak by sa jej vláde podarilo s Bruselom uzavrieť "dosť dobrú novú dohodu".

"Corbyn a Labouristická strana sa chcú vrátiť do Bruselu, absolvovať šesť mesiacov nových rokovaní, potom usporiadať referendum s celou tou otravnou a zdĺhavou traumou, ktorá je s tým spojená, a potom chcú viesť kampaň proti vlastnej dohode," povedal Johnson.

Corbynov postoj k brexitu komentovala aj líderka Liberálnodemokratickej strany Jo Swinsonová, ktorá vedie kampaň za zotrvanie Británie v EÚ. Podľa nej Corbyn vlastne ani nevie, "či chce v Únii zostať, alebo z nej odísť".

"Realita je taká, že brexit uškodí zamestnanosti, uškodí zamestnancom a uškodí ekonomike. Brexit uškodí našej krajine, preto chcú liberálni demokrati brexit zastaviť," povedala Swinsonová.