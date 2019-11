Konzervatívci majú len osempercentný náskok pred labouristami

2. nov 2019 o 22:14 TASR

LONDÝN. Konzervatívna strana britského premiéra Borisa Johnsona má pred decembrovými predčasnými voľbami len osempercentný náskok pred opozičnými labouristami.

Vyplýva to z nového prieskumu, ktorého výsledky zverejnil v sobotu britský denník Daily Telegraph.

Johnsonových konzervatívcov by podľa tohto prieskumu volilo 36 percent, labouristov 28 percent a liberálnych demokratov 14 percent respondentov. Stranu brexitu europoslanca Nigela Faragea by podporilo 12 percent opýtaných.

Prieskum vykonala v dňoch 30.-31. októbra spoločnosť ORB International pre nedeľník Sunday Telegraph. Výskumníci v ňom zaznamenali výrazne nižší náskok konzervatívcov než v predchádzajúcich prieskumoch z posledných týždňov.

Podľa expertov to spochybňuje šance Johnsonovej strany na získanie parlamentnej väčšiny vo voľbách, ktoré sa majú konať 12. decembra. Ak by si premiérovi "toryovia" chceli zaistiť väčšinu, museli by svoj náskok výrazne zvýšiť, uvádza Daily Telegraph.

Štyri predchádzajúce prieskumy vykonané počas posledných dvoch týždňov predpovedali, že konzervatívci by labouristov predstihli s 13- až 16-percentným náskokom.

Posledný prieskum bol vykonaný po tom, ako už bolo jasné, že dôjde k ďalšiemu odkladu brexitu na 31. januára 2020. Premiér Boris Johnson dlho trval na tom, že Británia EÚ opustí 31. októbra 2019, a to s dohodou alebo bez nej.