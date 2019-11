DiCaprio: Greta Thunberg je líderkou našich čias

Dúfam, že to, čo Greta hovorí, bude budíčkom pre lídrov po celom svete, hovorí DiCaprio.

2. nov 2019 o 14:00 SITA

BRATISLAVA. Slávny hollywoodsky herec Leonardo DiCaprio považuje švédsku ekologickú aktivistku Gretu Thunberg za "líderku našich čias".

Napísal to vo svojom piatkovom poste na Instagrame, ktorý zverejnil po stretnutí s Gretou.

"História nás bude súdiť podľa toho, čo spravíme dnes pre to, aby sme zaistili, že aj budúce generácie budú môcť žiť na takej istej obývateľnej planéte, akú sme my tak bezstarostne považovali za samozrejmosť. Dúfam, že to, čo Greta hovorí, bude budíčkom pre lídrov po celom svete, ktorý ich presvedčí, že čas nečinnosti sa skončil," napísal DiCaprio.

"Vďaka Grete a mladým aktivistom po celom svete som optimistický pri pomyslení na budúcnosť," uviedol herec, ktorý je sám bojovníkom proti nečinnosti vlád tvárou v tvár klimatickej kríze.



"Bolo mi cťou stráviť čas s Gretou. Sľúbili sme si, že sa budeme navzájom podporovať v nádeji, že sa podarí zaistiť našej planéte svetlejšiu budúcnosť," napísal DiCaprio.



Informácie pochádzajú z webstránky britského denníku The Guardian a z instagramového účtu Leonarda DiCapria.