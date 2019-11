Z francúzskej lodenice vyplávala obria luxusná výletná loď

Na plavidlo sa zmestí viac ako 6-tisíc cestujúcich.

1. nov 2019 o 7:24 ČTK

SAINT-NAZAIRE. Francúzska lodenica Chantiers de l'Atlantique v piatok slávnostne odovzdala zákazníkovi obriu výletnú loď MSC Grandiosa.

Luxusné plavidlo je 331 metrov dlhé a 67 metrov široké, pojme 6334 pasažierov a 1704 členov posádky.

Loď zamierila do prístavu Le Havre a odtiaľ vypláva do Hamburgu, kde bude oficiálne uvedená do prevádzky.

Informovala o tom agentúra AFP.

Plavidlo si dala postavil švajčiarska spoločnosť ponúkajúca okružné plavby MSC Croisières. Plávajúci ostrov ponúkne reštaurácie, obchody a divadlo.

Na lodi sú moderné technológie, predovšetkým čistiaci systém, ktorý podľa výrobcu o 98 percent obmedzí emisie oxidu siričitého.

Najväčšou výletnou loďou sveta je Symphony of the Seas, ktorú vlastní a prevádzkuje spoločnosť Royal Caribbean International.

Postavila ju rovnako lodenica Chantiers de l'Atlantique. Meria na dĺžku 361 metrov a je určená pre 5518 cestujúcich a 2200 členov posádky.