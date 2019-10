Turecká polícia zadržala stovku ľudí pre väzby na Islamský štát

Podozriví údajne plánovali útok.

30. okt 2019 o 18:05 SITA

ISTANBUL. Turecká polícia zatkla 100 ľudí, ktorí majú údajné väzby na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS) a vraj plánovali útok.

Policajný náčelník Mehmet Aktas v stredu oznámil, že podozrivých zadržali počas 26 razií v 21 provinciách.

Údajne sa pripravovali na možný útok, ktorý by sa uskutočnil v rovnakom čase ako oslavy utorkového 96. výročia založenia Tureckej republiky.



Turecko sa zameralo na zvýšenie bezpečnosti v krajine po nedávnom úmrtí lídra IS Abú Bakra al-Bagdádího v Sýrii. V Ankare v pondelok zadržali 20 cudzincov podozrivých z napojenia na IS.



V rokoch 2015 a 2016 Turecko čelilo vlne útokov, za ktoré vinilo Islamský štát a kurdských militantov. Útoky si vyžiadali približne 300 mŕtvych.