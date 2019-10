Nerozhodne program. V britských voľbách pôjde o brexit, spojenectvá a konzervatívnu dušu

V decembri budú Briti znovu voliť.

30. okt 2019 o 16:38 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Konzervatívny premiér, ktorý si chcel získať svoj vlastný mandát. Stanley Baldwin bol v roku 1923 v podobnej situácii ako Boris Johnson, obaja sa do funkcie dostali po odstúpení svojho predchodcu.

A obaja videli východisko v zorganizovaní predčasných volieb v netradičnom termíne. Ten prvý si nepomohol, ten druhý na verdikt voličov ešte čaká. V Británii by sa mali predčasné voľby konať 12. decembra.

Keď naposledy britskí voliči hlasovali v decembri, Baldwinovi konzervatívci síce získali najviac hlasov, no veľmi dobrý výsledok dosiahli aj liberálni demokrati (za ktorých vtedy kandidoval Winston Churchill) a s ich podporou vznikla pol roka po voľbách prvá vláda s labouristom na čele.

Johnson si verí

Johnson rád študuje históriu, o Churchillovi napísal rozsiahlu biografiu, no zopakovania udalostí spred takmer storočia sa zjavne neobáva. Do predčasných volieb, ktoré by mali vyriešiť súčasný parlamentný pat, ide s vyhláseniami, že to konečne vyrieši chaos okolo britského odchodu z Európskej únie.

Po tom, ako britský parlament znovu odmietol odchodovú dohodu, Európska únia posunula termín britského odchodu na koniec januára. Johnson verí, že v novom parlamente už budú mať konzervatívci väčšinu, ktorá zaručí, že dohoda prejde.

Voľby by sa mali konať 12. decembra, ak by dohodu poslanci schválili ešte pred Vianocami, krajina by mohla odísť v prvý deň nového roka. Ak by sa to natiahlo, platí termín 31. január.

Prieskumy veľa nepovedia

Prieskumy aj stávkové kancelárie predpovedajú víťazstvo konzervatívcov. Majú v nich približne 36 percent oproti labouristickým 23, no celoštátne preferencie sú v britskom politickom systéme, kde sa de facto odohráva 650 osobitných volieb poslanca, často mätúce.