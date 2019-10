Hrozbou pre voľby prezidenta už nie je len Rusko, tvrdia Spojené štáty

Protivníci Spojených štátov by mohli priamo ovplyvniť volebné výsledky.

30. okt 2019 o 13:50 SITA

WASHINGTON. Rusko zasahovalo do amerických prezidentských volieb v roku 2016 a môže sa o to znova pokúsiť pri budúcoročnej voľbe amerického prezidenta. Nie je však jedinou krajinou, ktorá by chcela ovplyvňovať politiku v Spojených štátoch.



Americkí predstavitelia, ktorí sú znepokojení zahraničným úsilím narušiť voľby v roku 2020, do tohto varovania zahŕňajú viaceré krajiny.

Ich obavy sa pritom netýkajú iba možných zásahov hackerov do kampane, ale aj šírenia dezinformácií v sociálnych médiách a potenciálneho úsilia preniknúť do volebných databáz či dokonca pozmeniť hlasovanie.

Súvisiaci článok Začalo sa vyšetrovanie Muellerovej správy o Trumpovej kampani Čítajte

Obavy vyvoláva možnosť, že protivníci Spojených štátov by mohli priamo ovplyvniť volebné výsledky. Iba malý náznak zahraničného zasahovania môže zničiť dôveru verejnosti v hlasovanie, čo je pri tesných voľbách obzvlášť znepokojivé.



"Nanešťastie to už nie je iba Rusko. Zvlášť Čína, Irán a niekoľko ďalších študujú to, čo urobilo Rusko v roku 2016," vyjadril sa expert na kybernetickú bezpečnosť James Lewis z Centra pre strategické a medzinárodné štúdiá vo Washingtone.



Americké spravodajské služby informovali o ruských, čínskych a iránskych pokusoch ovplyvniť minuloročné voľby do amerického Kongresu a vysoký predstaviteľ americkej FBI nedávno označil priamo Peking za osobitný zdroj obáv.

Spoločnosť Microsoft tiež medzitým informovala, že iránski hackeri útočili na neuvedenú prezidentskú kampaň a tiež predstaviteľov vlády, novinárov a prominentných Iráncov žijúcich mimo svojej krajiny.