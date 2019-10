Bez kalifátu a bez vodcu. Mŕtvy Bagdádí je len symbol, Islamský štát prežíva

Džihádisti z kurdských väzníc utekajú.

30. okt 2019 o 19:43 Nina Sobotovičová

ANKARA, BRATISLAVA. Pochovávali ho už niekoľkokrát, no vždy sa napokon ukázalo, že stále žije.

Smrť vodcu teroristickej organizácie Islamský štát Abú Bakra Bagdádího najmenej dva roky striedavo ohlasovala Sýria, Rusko, Turecko, raz dokonca aj samotní džihádisti.

Bagdádí napokon zomrel až v sobotu 26. októbra po komplikovanej operácii v podzemnom tuneli domu, kde sa mesiace ukrýval.

Jeho smrť víťazoslávne ohlásil americký prezident Donald Trump, ktorý zásah amerických vojakov sledoval v operačnej miestnosti Bieleho domu.

V utorok Trump navyše tvrdil, že Američanom sa podarilo zabiť aj Bagdádího pobočníka „Práve sa potvrdilo, že nástupcu Bagdádího číslo jeden zabili americké oddiely. Veľmi pravdepodobne by najvyšší post prevzal, no teraz je už aj on mŕtvy,“ uviedol Trump.

Odborníci, ktorí Islamský štát roky sledujú, však upozorňujú, že Bagdádí mohol mať viac potenciálnych nástupcov.

Docent Andreas Krieg z Katedry obranných štúdií na King's College v Londýne je navyše presvedčený, že Bagdádího smrť mala skôr symbolický význam.

Kalif je preč, Islamský štát číha v tieni