Izraelská polícia postrelila Palestínčanku, ktorá chcela zaútočiť na vojakov

Ženu ošetrili a previezli do nemocnice. Jej zdravotný stav je vážny.

30. okt 2019 o 10:16 TASR

JERUZALEM. Izraelská polícia oznámila, že bezpečnostné zložky v stredu streľbou vážne zranili Palestínčanku, ktorá sa v meste Hebron na západnom brehu rieky Jordán pokúsila zaútočiť nožom na vojakov. Informovala o tom agentúra AP.

Pohraničná polícia vo vyhlásení uviedla, že žena vytiahla nôž s cieľom zaútočiť na príslušníkov bezpečnostných zložiek pred Hrobkou patriarchov v Hebrone.

Príslušníci zareagovali streľbou, uvádza na svojej webovej stránke denník The Times of Israel. Ženu ošetrili izraelskí záchranári a bola prevezená do nemocnice. Jej zdravotný stav je vážny.

Hrobka patriarchov, zvaná tiež Jaskyňa patriarchov, v ktorej areáli je synagóga a Ibráhímova (Abrahámova) mešita, je posvätným miestom pre židov aj moslimov. Podľa tradície sú tam pochovaní starozákonní patriarchovia Abrahám, Izák a Jákob, ktorí sú uctievaní aj moslimami, a ich manželky Sára, Rebeka a Lea.

Palestínčania od roku 2015 usmrtili viac ako 60 Izraelčanov. Útoky boli spáchané nožom či strelnou zbraňou alebo išlo o zámerné vrazenie autom do davu.

Izraelské bezpečnostné zložky za rovnaký čas zabili viac ako 260 Palestínčanov. Izrael väčšinu z nich označil za páchateľov útokov. Príležitostné zrážky medzi demonštrantmi a vojakmi však takisto mávajú smrteľné následky.