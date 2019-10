Separatisti aj ukrajinská armáda sa začali sťahovať z frontu

Obe strany vystrelili do vzduchu farebné svetlice, čím dali na známosť, že sa sťahujú.

29. okt 2019 o 20:38 SITA

BRATISLAVA. Obe bojujúce strany na východe Ukrajiny, teda ukrajinská armáda aj proruskí separatisti podporovaní Moskvou, začali v utorok dlho očakávaný koordinovaný ústup z frontových pozícií v meste Zolote v Luhanskej oblasti, píše BBC.

Informoval o tom ukrajinský minister zahraničných vecí Vadym Prystajko, a tieto informácie potvrdili aj proruskí separatisti.

Obe strany takmer naraz vystrelili do vzduchu farebné svetlice, čím dali na známosť druhej strane, že sa začínajú sťahovať z pôvodných pozícií.



Podľa Prystajka, ak pôjde všetko podľa plánu, v priebehu najbližších desiatich dní by sa malo podobné obojstranné stiahnutie vojsk z frontu odohrať aj v ďalšom meste v Luhanskej oblasti, v Petrovskom.

Už v júni sa niečo podobné udialo aj v meste Stanycja Luhanska, kde sa obe strany stiahli o kilometer naspäť z frontu smerom do oblastí, ktoré kontrolujú.



Stiahnutie oboch bojujúcich strán z frontovej línie v mestách Zolote a Petrovske sa malo podľa pôvodného plánu začať už 9. októbra, no zabránili mu nové potýčky medzi separatistami a ukrajinskými vojakmi, a predovšetkým rázny odpor ukrajinských vojnových veteránov, ktorí, podobne ako niektoré opozičné strany, považujú sťahovanie sa z bojových pozícií za ustupovanie Rusku a proruským separatistom.



Podľa Prystajka sa nepokoje v meste Zolote skončili už 17. októbra, no na začiatok sťahovania síl z frontovej línie sa ešte čakalo na príchod pozorovateľov z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), aby sa uskutočnilo až pod ich dohľadom.