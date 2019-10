Malé lietadlo sa zrútilo na dom na okraji mesta New York

Pilot je nezvestný.

29. okt 2019 o 20:20 TASR

WOODBRIDGE. Malé lietadlo sa v utorok dopoludnia zrútilo a explodovalo v obytnej štvrti Woodbridge na okraji mesta New York, ktorá patrí do amerického štátu New Jersey.

Po páde lietadla začali horieť dva domy a pilot bol nezvestný. Informovala o tom tlačová agentúra AP.

Dvojmotorový stroj Cessna 414 sa o 11.00 h miestneho času zrútil na dom v časti štvrte Woodbridge nazývanej Colonia, uviedol Federálny úrad pre letectvo (FAA).

V dome práve nikto nebol, ale plamene sa rozšírili na ďalší dom, z ktorého unikla bez zranenia žena. Oznámil to starosta Woodbridgea John McCormac. Podľa neho nikto iný na zemi neutrpel zranenia.

Lietadlo vzlietlo z mesta Leesburg v americkom štáte Virgínia, na palube sa nachádzal iba pilot. Stroj smeroval na letisko v meste Linden v New Jersey, ktoré je vzdialené asi 6,5 kilometra od miesta nehody.

Vrak, a pravdepodobne aj pilot, zostal po náraze lietadla uviaznutý v suteréne domu. O stave pilota nie sú žiadne informácie.

V oblasti vládlo v čase havárie zamračené a hmlisté počasie.

Hasiči dostali požiar pod kontrolu, dodal starosta.