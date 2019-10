Býk utiekol z bitúnku a stal sa hviezdou internetu, stále ho nechytili

Ľudia pre býka žiadajú milosť.

28. okt 2019 o 19:22 TASR

ZÁHREB. Srdcia Chorvátov si v ostatných dňoch na internete získava približne ročný býk prezývaný Jerry, ktorému sa v piatok podarilo utiecť z bitúnku a dosiaľ ho nechytili.

Chorváti očarení týmto 650-kilogramovým zvieraťom preňho na sociálnych sieťach žiadajú milosť, informovala v pondelok tlačová agentúra AFP.

"Spravodlivosť pre Jerryho" alebo "Vydrž Jerry!", hlásajú niektoré z ich príspevkov.

Hra na mačku a myš

Hnedého býka hľadajú policajti, veterinári a ďalší ľudia. Zvieraťu dali pre takúto "hru na mačku a myš" prezývku Jerry, odkazujúcu na vynaliezavého myšiaka Jerryho z populárneho amerického animovaného seriálu Tom a Jerry, vysvetlila AFP.

Majiteľ býka, Ivan Božič, medzičasom prisľúbil, že život zvieraťa ušetrí, ak sa ho podarí chytiť. "Keďže sa mu podarilo utiecť pred istou smrťou, určite ostane nažive," povedal miestnym médiám.

Petar Skejo, majiteľ bitúnka v prístavnom meste Kaštel Novi neďaleko Splitu, stále celkom nechápe, ako sa býkovi podarilo vykĺznuť z ohrady, v ktorej držia dobytok určený na zabitie.

"Proste neviem, ako sa to stalo. Čistá sila zjavne premohla techniku," povedal novinárom. Taktiež dodal, že býka v prípade dolapenia zabiť už neplánuje, informovala tlačová agentúra DPA.

Stále je na úteku

Býk utiekol do lesa, pričom neskôr ho pri jednom kopci spozorovali miestni obyvatelia. Zvieraťu sa však opäť podarilo vyhnúť zajatiu.

"Chceli sme ho chytiť živého, keď sme sa k nemu však priblížili, šikovne vyskočil na skalu ako mačka... a zmizol v kríkoch," opísal Skejo chorvátskej verejnoprávnej stanici HRT.

Podporu býkovi vyjadril napríklad aj poslanec Ivan Pernar. "Jerry, želám ti všetko šťastie sveta," napísal na Facebooku.

Viacerí užívatelia sociálnych sietí dokonca našli paralelu medzi jeho útekom a emigráciou Chorvátov do bohatších krajín EÚ, všíma si DPA.

"Odišiel do Nemecka," hlása jeden z príspevkov na sociálnych sieťach, "odcválal do zahraničia, ako to spravili všetci ostatní, čo mohli", zamýšľal sa ďalší.