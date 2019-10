Posun brexitu Únia odobrila, Macron mal podmienky

28. okt 2019 o 14:21 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Sľub, že Britániu dostane z Európskej únie na konci októbra za každách okolností, bol podľa odborníkov hlavným faktorom, ktorým sa Boris Johnson v súboji o premiérsky post odlíšil od svojho konkurenta.

Jeremy Hunt totiž pripúšťal posunutie termínu, ak parlament medzitým neschválil dohodu, čo mnohí zástancovia brexitu považovali za dôkaz jeho nerozhodnosti.

Johnson vyhral a potom svoje slová pritvrdzoval. Najznámejšou je asi jeho veta, že radšej skončí „mŕtvy v priekope, ako by mal posúvať brexit“.

Písomné hlasovanie

Po pondelku je však jasné, že Británia na konci októbra z Európskej únie neodíde, Johnson mŕtvy v priekope neleží a za svoje slová sa ani neplánuje ospravedlniť. „Za posunutie odchodu je zodpovedný parlament,“ uviedol vo vyhlásení premiérsky úrad.

Reagoval tak na vyhlásenie predsedu Európskej rady Donalda Tuska, podľa ktorého Európska únia vyhovie žiadosti britskej vlády o posun, ktorú poslal Johnson nepodpísanú do Bruselu pred týždňom, aby vyhovel zákonu.

Británia by mala odísť na konci januára, no môže sa tak stať aj skôr, ak by medzitým parlamentom prešla dohoda.

Na posunutí sa dohodli veľvyslanci členských štátov pri Únii, v utorok by sa malo spustiť písomné hlasovanie a rozhodnutie by malo byť definitívne v stredu, teda deň pred súčasným termínom odchodu. Pri tejto procedúre sa nemusí konať mimoriadny eurosummit.

