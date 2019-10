Únia posunie brexit na koniec januára. Briti stihnú voľby, píše Guardian

Návrhu majú v pondelok potvrdiť lídri.

27. okt 2019 o 20:13 Matúš Krčmárik

BRUSEL, BRATISLAVA. Európska únia je pripravená ponúknuť Britom trojmesačný odklad odchodu s tým, že ak medzitým britský parlament schváli dohodu, brexit sa môže odohrať aj skôr.

Píše sa to v návrhu, ktorý teraz koluje medzi členskými štátmi a ku ktorému sa dostal denník Guardian.

Británia požiadala o posunutie termínu z konca októbra pred týždňom. V žiadosti sa ako nový termín odchodu spomína koniec januára, čomu by Brusel podľa medializovaných informácií mal vyhovieť, aj keď Francúzi presadzovali kratší posun.

Každý zo zostávajúcich 27 členských štátov má pri hlasovaní právo veta.

Odchod bez dohody vo štvrtok nebude

Tento posun by vylučoval možnosť, že Británia odíde vo štvrtok z Európskej únie bez dohody. Dohodu síce pred týždňom a pol uzavrel premiér Boris Johnson s európskymi lídrami, ale jej schvaľovanie sa zaseklo v parlamente.

Ak by britskí poslanci dohodu schválili, mohla by krajina vystúpiť z Únie aj skôr ako na konci januára, a to v prvý deň mesiaca nasledujúceho po schválení dohody.

Johnsonova vláda presadzuje, aby sa v krajine ešte pred Vianocami uskutočnili predčasné voľby a o dohode by hlasoval už nový parlament. To však odmietali opoziční labouristi, ktorí chcela mať istotu, že krajina neodíde bez dohody.

Menšie opozičné strany liberálni demokrati a škótski nacionalisti sa však dohodli s konzervatívcami, že podporia krátky návrh zákona o predčasných voľbách. Tie by sa mohli konať v prvej polovici decembra.

Francúzi neblokujú

O posune brexitu musí definitívne rozhodnúť Európska rada, teda všetci lídri členských štátov.

Predseda rady Donald Tusk však nechce organizovať mimoriadny summit, ak budú všetci súhlasiť, nebude to ani nutné.

To, že návrh už koluje medzi lídrami, podľa Guardianu naznačuje, že Francúzi ustúpili od svojho návrhu poskytnúť Britom posun len do polovice novembra.