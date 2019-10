Zariadenie na zachytávanie plastov v riekach predstavil Boyan Slat

Interceptor využíva solárnu energiu.

27. okt 2019 o 11:55 SITA

ROTTERDAM. Holanďan Boyan Slat predstavil v rotterdamskom prístave nové zariadenie, s pomocou ktorého chce zabrániť znečisťovaniu Tichého oceána plastami.

Takzvaný Interceptor využíva solárnu energiu a jeho úlohou je zberať plastový odpad z riek.

Pokus s kačičkami

Dvadsaťpäťročný zakladateľ projektu The Ocean Cleanup vyhlásil, že 80 percent plastov sa dostane do oceánov prostredníctvom tisíc riek. Jeho zámerom je zachytiť všetok tento odpad do piatich rokov.

„Nie je to jednoduché, ale predstavme si, že to dokážeme. Naše oceány môžu byť naozaj opäť čisté," vyhlásil pred publikom, ktoré reagovalo nadšeným potleskom.

Fungovanie Interceptora

Plavidlo je navrhnuté tak, aby svojou prednou časťou odkláňalo väčšie predmety, ako napríklad stromy. Zachytený odpad dopraví pomocou pásu do svojich útrob, kde ho uskladní v kontajneroch.

Po ich naplnení pošle správu miestnemu správcovi, ktorý ich príde vyprázdniť. Slat počas predstavenia zariadenia vypustil do vody stovky žltých gumených kačičiek a Interceptor takmer všetky zachytil.



Tri zariadenia už umiestnili v Indonézii, Malajzii a Vietname, pričom štvrté mieri do Dominikánskej republiky.

Zástupca malajzijskej vlády na podujatí povedal, že je s Interceptorom spokojný. Jeho cena je 700-tisíc eur, no podľa Slata budú náklady klesať s narastajúcou výrobou.



The Ocean Cleanup v minulosti čelil kritike, že sa zameriava len na odpad, ktorý sa už dostal do oceánov.