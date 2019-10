Zomieram, nemôžem dýchať, napísala Vietnamka matke. Je medzi zamrznutými v Essexe?

V kamióne našli 39 zamrznutých ľudí.

26. okt 2019 o 17:01 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Rodina 26-ročnej Pham Thi Tra My zaplatila prevádzačom v prepočte viac ako tridsaťtisíc eur za to, aby ju cez Čínu dostali do Británie. Neúspešne.

V posledných dňoch dostali od dcéry sériu správ, kde sa s nimi lúči.

„Je mi to ľúto, mami. Moja cesta do zahraničia sa končí neúspešne. Mami, veľmi ťa milujem. Zomieram, pretože nemôžem dýchať,“ napísala Vietnamka podľa denníka Times.

V správe uviedla tiež domácu adresu rodiny, zrejme preto, aby ju po objavení tela vedeli ľahšie identifikovať.

Správa prišla krátko pred tým, ako v britskom regióne Essex v stredu objavili nákladné vozidlo s telami 39 ľudí.

Podľa prvých informácií malo ísť o čínskych občanov, postupne sa ukazuje, že viaceré obete v skutočnosti pochádzali z Vietnamu.