Všetky krajiny Únie súhlasia s odložením brexitu, oznámila eurokomisia

Termín oznámia až budúci týždeň.

25. okt 2019 o 19:49 SITA

BRATISLAVA. Všetky členské krajiny EÚ už súhlasia s tým, aby Európska únia Veľkej Británii povolila odklad brexitu. V piatok večer to oznámila Európska komisia.

Dodala však, že termín, dokedy umožnia Británii odložiť brexit, zatiaľ nie je známy. Rokovania o tomto bode budú podľa komisie "pokračovať aj v nasledujúcich dňoch" a výsledok sa dozvieme až v priebehu budúceho týždňa.

Informuje o tom BBC.

Francúzi zmenili názor

Jednomyseľný súhlas krajín EÚ so samotným odložením brexitu umožnila až zmena postoja Francúzska, ktoré pôvodne s predĺžením nechcelo súhlasiť.



Paríž však naďalej podmieňuje svoj súhlas tým, že Británia predloží jasný scenár, ako chce ďalej postupovať. "Naše stanovisko je jednoduché. Poskytnutie ďalšieho času bez politickej zmeny, bez ratifikácie a bez volieb by bolo zbytočné," vyhlásila v piatok francúzska ministerka pre európske záležitosti Amélie de Montchalin.

Čo sa týka nového termínu brexitu, najčastejšie sa skloňuje možnosť predĺžiť lehotu na vystúpenie Británie oproti aktuálnemu termínu, ktorým je 31. október, o ďalšie tri mesiace, teda do konca januára 2020. O takto dlhé predĺženie úniu požiadala aj britská vláda.



Jej premiér Boris Johnson však stále razí svoju verziu, že krajina musí z únie vystúpiť čím skôr. V piatok podľa BBC hovoril o tom, že v prípade, ak odklad bude vôbec nutný, bol by za predĺženie len "povedzme do 15. alebo 30. novembra".



Na druhej strane sú aj návrhy zo strany niektorých európskych krajín, že predlžovať by sa nemalo o ďalšie tri mesiace, ale až o šesť, aby sa tak na konci januára opäť, už po niekoľkýkrát, neopakovala rovnaká situácia, že Británia z EÚ vystúpiť síce chce, ale nedokáže, a všetky členské krajiny EÚ musia opäť horúčkovito hľadať nové riešenia.

V Británii budú hlasovať o predčasných voľbách

Britskí poslanci by mali medzičasom v pondelok hlasovať o vyhlásení predčasných parlamentných volieb, ktoré navrhuje premiér Johnson, a to aj s konkrétnym dátumom - 12. decembra.

Podľa Johnsona sú predčasné voľby jediným spôsobom, ako dostať krajinu z chaosu zapríčineného neschopnosťou súčasného parlamentu a vlády dohodnúť sa na podobe brexitu. Najbližšie riadne parlamentné voľby by sa vo Veľkej Británii inak konali až v roku 2022.

Nie je isté, ako hlasovanie dopadne, niečo však napovedali piatkové vyhlásenia šéfa hlavnej opozičnej Labouristickej strany Jeremyho Corbyna.

Ten v rozhovore pre televíziu ITV podmienil súhlas labouristov s predčasnými voľbami Johnsonovým záväzným sľubom, že nedopustí brexit "nadivoko", teda bez obojstranne odsúhlasenej dohody o ňom medzi EÚ a Londýnom. "Moja pozícia je, že najprv musíme zmietnuť zo stola možnosť brexitu bez dohody," povedal Corbyn pre ITV.



Vystúpenie Británie z EÚ bez obojstranne schválenej dohody Johnsonovi okrem iného vyslovene zakazuje aj zákon, ktorý nedávno prijali britskí poslanci. Postoj samotného Johnsona v tejto otázke je však veľmi nejasný.

Na jednej strane síce v minulých týždňoch viackrát zopakoval, že sa spomínaným zákonom bude riadiť, jedným dychom však k tomu vždy doteraz dodával, že krajina vystúpi z únie 31. októbra, či už s dohodou, alebo bez nej.